Zwischen Europa und Asien - Eine Reise durch Georgien

7000 Jahre Weinkultur

Sie heißen Tschinuri, Chichwi oder Orbeluri. Rebsorten aus Georgien genießen unter Weinkennern einen hervorragenden Ruf. Die größten Weinanbaugebiete befinden sich im Osten des Landes, in Kacheti. Funde belegen, dass in Georgien schon vor über 7000 Jahren Wein kultiviert wurde. Und noch heute wird Wein in Amphoren gelagert. Die UNESCO würdigte diese Methode als immaterielles Kulturerbe.