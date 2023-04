Zweitwärmster März weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Ausdehnung des Meereises in der Antarktis hat im März fast 30 Prozent unter dem für den Monat üblichen Durchschnitt gelegen. Dies war der zweitniedrigste Stand für einen März, nachdem für Februar bereits ein Rekordtief gemessen worden war, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilte. Auch in der Arktis lag die Ausdehnung unter dem Durchschnitt. Das schmelzende Meereis und der Anstieg des Meeresspiegels kann zu gefährlichen Kippunkten führen. Ein Kipppunkt ist eine kritische Grenze, bei dem sich ein System umorganisiert.

Die Antarktis im Jahr 2020: Eisberge lösen sich vom Pine Island Gletscher

An vielen Orten neue Temperaturrekorde

Zum Vergleich zogen die Copernicus-Experten Daten aus dem Referenzzeitraum der Jahre 1991 bis 2020 heran. Mithilfe von Messungen und Satellitenbildern dokumentieren sie regelmäßig die Auswirkungen der fortschreitenden menschengemachten Erderwärmung. Weltweit war der vergangene März demnach der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Süden und in Mitteleuropa lagen die Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt, während sie im Norden Europas oft darunter lagen. In Nordafrika, Teilen Russlands und dem Großteil Asiens war es im März ebenfalls wärmer als üblich, vielerorts wurden neue Temperaturrekorde gemessen.

Nach schweren Regenfällen im März 2023 in Corcoran, Kalifornien: Ein Zug fährt umringt von überfluteten Gebiete.

Mehr Wetterextreme

Es gab auch mehr Wetterextreme im vergangenen Monat: So hatte laut Copernicus die Iberische Halbinsel deutlich trockenere Bedingungen, was zum Teil zu Waldbränden führte; In einigen Gebieten in den USA und Asiens sowie Afrika gab es hingegen deutlich mehr Nässe, was in manchen Gebieten Überschwemmungen zur Folge hatte.

Die Klimaberichte basieren auf computergenerierte Analysen, die auf Billionen von Messdaten zurückgreifen. Satelliten, Schiffe, Fluggeräte und Wetterstationen erfassen sie weltweit.

Italien sitzt auf dem Trockenen Tretboot in "Seenot" Verlassen liegen diese Spaß-Boote schon seit vergangenen Sommer am trockenen Ufer des Gardasees. Mittlerweile werden Sparmaßnahmen ergriffen, indem zum Beispiel weniger Wasser als sonst aus dem See abgelassen wird, um den Wassersport-Tourismus, die Fischerei und die Wasserversorgung der Region sicherzustellen und die Boote dann hoffentlich wieder nutzen zu können.

Italien sitzt auf dem Trockenen Fußweg zur Insel Am Gardasee in Italien können Besucher derzeit sogar zu Fuß über eine kleine Landzunge auf die kleine Insel San Biagio gelangen. Schuld ist der Wasserstand des Sees, der derzeit so niedrig ist, dass sogar Sandbänke entstehen. Nach einem Winter ohne viel Schnee oder Regen, sind die Folgen für Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und Wasserkraft in Norditalien alarmierend.

Italien sitzt auf dem Trockenen Schnee, aber kein Wasser Der Wasserstand des Flusses Po hat sich seit Sommer 2022 noch immer nicht erholt. Er führt rund 60 Prozent weniger Wasser als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Daran kann auch diese dünne Schneedecke im Flussbett nichts ändern. Der bevorstehende Sommer könnte also noch dramatischer werden als der im vergangenen Jahr, als mehrere italienische Regionen bereits den Notstand ausrufen mussten.

Italien sitzt auf dem Trockenen Canale Versande Auch in den sonst so wasserreichen Grachten von Venedig sind die Auswirkungen der Dürre zu spüren. Üblicherweise hat die Großstadt zu dieser Jahreszeit eher mit Hochwasser zu kämpfen. In diesem Jahr ist dagegen langanhaltende Ebbe angesagt. In vielen Kanälen ist kein Gondelverkehr mehr möglich. Einige Boote liegen auf Grund. Ein schlammiger Gestank liegt in der Luft.

Italien sitzt auf dem Trockenen Salzwasser auf dem Vormarsch Durch den dauerhaft niedrigen Wasserstand in der Po-Region dringt Meerwasser weiter flussaufwärts und versalzt das Grundwasser, so dass eine Bewässerung von Ackerland nicht mehr möglich ist. Im Sommer 2022 hat die italienische Regierung 36,5 Millionen Euro freigegeben, um den von der Dürre betroffenen Gebieten zu helfen. Womöglich muss sie dieses Jahr zu ähnlichen Mitteln greifen. Autorin/Autor: Claudia Dehn



nmm/sti (dpa/afp)