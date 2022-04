Zwei tote Palästinenser bei Militäreinsatz nahe Dschenin

Bei den bei dem Einsatz der israelischen Streitkräfte getöteten Palästinensern handelt es sich um zwei junge Männer. Vier weitere Personen seien bei dem Vorfall nahe Dschenin durch Schüsse verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die israelische Armee erklärte zunächst nur, es habe "die jüngsten Anti-Terror-Einsätze" im Westjordanland fortgesetzt. Zu den getöteten Palästinensern machte die Armee keine Angaben.

Nach vier Anschlägen militanter Palästinenser binnen drei Wochen in Israel mit 14 Toten hatten die israelischen Sicherheitskräfte zuletzt ihre Anti-Terror-Aktivitäten Westjordanland ausgeweitet. Seit dem Wochenende sind israelische Soldaten in dem von Israel besetzten Palästinensergebiet in Großeinsätzen unterwegs. Ministerpräsident Naftali Bennett hatte nach der Serie von Anschlägen ein hartes Vorgehen gegen radikale Palästinenser angekündigt.

Mehrere Palästinenser wurden bei den Militäreinsätzen der vergangenen Tage getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen und Zusammenstößen mit der Armee. Nach Medienberichten geht Israel zudem verstärkt gegen illegale palästinensische Arbeiter in Israel vor.

Erhöhte Gefahr und Wachsamkeit zu Ramadan und Pessachfest

Israel befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der Anfang des Monats begonnen hat. Zudem beginnt am Freitag das jüdische Pessachfest. Erst am Donnerstag vergangener Woche hatte ein Palästinenser aus dem Westjordanland in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv drei Menschen erschossen.

Vor den jüngsten Anschlägen hatte es zuletzt vergleichsweise wenig Berichte über Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern gegeben.

qu/fab (dpa, afp, ap)