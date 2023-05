Zwei Tote nach Schüssen auf Mercedes-Gelände in Sindelfingen

Die ersten Notrufe gingen gegen 7.45 Uhr MESZ bei der Polizei ein. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften fuhr zum Mercedes-Gelände in Sindelfingen bei Stuttgart. Die Staatsanwaltschaft geht bei den Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen von einem Einzeltäter aus. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Ein 53-jähriger Mann ist festgenommen worden. Weitere Details zur Tat, den Opfern oder zum Verdächtigen wollte er nicht nennen. Polizisten konnten die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Derzeit würden Zeugen vernommen, hieß es.

Ein Großaufgebot der Polizei in Sindelfingen

Einem Tweet der Polizei zufolge besteht inzwischen keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr. Die Beamten schlossen einen Amokalarm auf Twitter aus. Die Hintergründe sind jedoch noch unklar.

Nach dem Schüssen haben die Mitarbeitenden in der betroffenen Halle das Werksgelände verlassen. Sie werden psychologisch betreut, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Angestellten. "Die Produktion läuft normal weiter, bis auf besagte Halle." Bei dem Angriff ist am Donnerstagmorgen ein Mensch getötet und eine weitere Person zunächst schwer verletzt worden. Diese starb kurze Zeit später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen ist nach Angaben des Konzerns mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz Group AG. In Sindelfingen werden Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert, darunter die Mercedes-S-Klasse und Mercedes-Maybach-S-Klasse. An dem Standort in Baden-Württemberg sind rund 35.000 Mitarbeiter tätig.

fab/kle (dpa, rtr)