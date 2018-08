Zwei Drittel halten Rassismus für ein großes Problem

Kabinett gibt grünes Licht für mehr Pflegestellen

Sowohl in Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen will die Bundesregierung das Personal aufstocken. Von dem "Sofortprogramm Pflege" soll schon 2019 die stationäre Altenpflege profitieren, Krankenhäuser später. (01.08.2018)