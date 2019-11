Zwei Brüder, eine Ausstellung: "Wilhelm und Alexander von Humboldt" im Deutschen Historischen Museum

Wilhelm und Alexander von Humboldt im Deutschen Historischen Museum

Kritik an Sklaverei

Insgesamt fünf Monate forschte Alexander von Humboldt auf Kuba, das sich damals seit 250 Jahren in spanischer Hand befand. So schreibt er: "Ohne Zweifel ist die Sklaverei das größte aller Übel (...)." In Kuba ist man dem Forscher aus Deutschland daher noch heute wohlgesonnen; fast jeder kennt ihn. Zahlreiche Denkmäler, Straßen und ein Nationalpark tragen Humboldts Namen.