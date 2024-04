Zwölfjähriger erschießt Gleichaltrigen an Schule in Finnland

Das Opfer - ein Sechstklässler der Schule in Vantaa nahe der der Hauptstadt Helsinski - war sofort tot. Zwei weitere Schüler wurden schwer verletzt. Der junge Täter kommt in die Obhut von Sozialdiensten.

An einer Schule in Vantaa nahe der finnischen Hauptstadt Helsinki hat ein Zwölfjähriger einen Gleichaltrigen mit einer Schusswaffe getötet und zwei weitere schwer verletzt. Nach dem Vorfall in der Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern im Norden von Helsinki wurde der Junge festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und versuchten Mordes eingeleitet. Da der Verdächtige unter 15 Jahre alt ist, kommt er nicht in Haft, sondern soll nach seiner Befragung den Sozialdiensten übergeben werden. Der Chef der Polizeibehörde von Ost-Uusimaa, Ilkka Koskimaki, sagte bei einer Pressekonferenz, bei dem Todesopfer handele es sich um einen Sechstklässler der Viertola-Schule. Er sei auf der Stelle tot gewesen.

Pressekonferenz der Polizei nach der Gewalttat von Vantaa: Links der Polizeichef von Ost-Uusimaa, Ilkka Koskimaki Bild: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Besorgte Eltern eilen zur Schule

Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 9.00 Uhr Ortszeit an der Schule in Vantaa eingetroffen, etwa eine Stunde später wurde der mutmaßliche Täter gefasst. Die Festnahme des Jungen, der im Besitz einer Feuerwaffe gewesen sei, sei ohne Zwischenfälle erfolgt, teilte die Polizei auf ihrer Website mit.

Auf von finnischen Medien verbreiteten Bildern war ein großes Polizeiaufgebot rund um die Schule zu sehen. Die Zeitung "Iltalehti" veröffentlichte ein Video, das die Festnahme des Zwölfjährigen zeigen soll. Darin sind zwei Polizisten mit einem auf dem Bauch liegenden Menschen zu sehen.

Polizisten sichern das Areal an der Viertola-Schule, wo der Zwölfjährige die tödlichen Schüsse abgab Bild: Markku Ulander/REUTERS

Nach der Tat wurden die Schüler der Viertola-Schule zunächst in ihren Klassen beaufsichtigt. Der öffentlich-rechtliche Sender Yle berichtete, besorgte Eltern seien zu der Schule geeilt. Dort hätten sich Polizeibeamte um sie gekümmert. Zudem wurde ein Krisenstab aus Mitarbeitern der Schule und der Stadtverwaltung eingerichtet.

800 Schüler zwischen sieben und 15 Jahren

Einige Eltern sagten nach Telefonaten mit ihren Kindern, dass die Schüsse in einem Klassenraum abgegeben worden seien. Die betroffene Schule in Vantaa verfügt über zwei Standorte und etwa 90 Mitarbeiter. Dort werden demnach etwa 800 Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren unterrichtet.

Die finnische Innenministerin Mari Rantanen sprach von einem "schockierenden" Vorfall. Zugleich äußerte sie im Onlinedienst X ihr Bedauern über "Schmerz und Besorgnis, die viele Familien gerade empfinden".

Finnlands Innenministerin Mari Rantanen: Bedauern über "den Schmerz, den viele Familien gerade empfinden" Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/picture alliance

Vor einigen Jahren hatte Finnland mehrere ähnliche Taten erlebt. Im November 2007 hatte ein 18-Jähriger in einer Schule in Jokela, rund 50 Kilometer von Helsinki, das Feuer eröffnet und acht Menschen, darunter sechs Schüler, getötet. Nach der Tat nahm er sich das Leben. Im September 2008 ereignete sich ein Schusswaffenangriff in einer Berufsschule in der westfinnischen Kleinstadt Kauhajoki. Der 22-jährige Angreifer tötete zehn Menschen und beging anschließend ebenfalls Suizid.

sti/jj (afp, dpa)