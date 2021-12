Zum Tod von Horst Eckel: Der letzte Fußball-Weltmeister von 1954

Der deutsche Fußball trauert um Horst Eckel. Der Pfälzer war der letzte noch lebende Weltmeister von 1954. Er starb am Freitag im Alter von 89 Jahren. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund. Der rechte Außenläufer des 1. FC Kaiserslautern gehörte als Jüngster jener Mannschaft von Kapitän Fritz Walter an, die bei der WM in der Schweiz das Endspiel gegen den großen Favoriten Ungarn im Wankdorfstadion im Dauerregen nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann und das "Wunder von Bern" schaffte.

Der Windhund

Eckel hatte den Spitznamen "Windhund", weil der pfeilschnelle Spieler im Mittelfeld die Löcher stopfte und seinem späteren Trauzeugen Fritz Walter den Rücken frei hielt. Zusammen mit Fritz und Ottmar Walter sowie Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer bildete er den Lauterer Block in Herbergers Team und bestritt insgesamt 32 Länderspiele.

Horst Eckel (l.) und sein Freund, der Teamkapitän Fritz Walter mit dem WM-Pokal

"Beim Schlusspfiff wussten wir, dass wir Weltmeister sind. Aber was das für die Leute zu Hause bedeutet, haben wir erst gemerkt, als wir wieder deutschen Boden betreten haben. Es war ein toller Empfang", erinnerte sich Eckel einmal. Neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war dieser Sieg ein Signal für den politischen und wirtschaftlichen Aufbruch der Nation. Hunderttausende säumten die Gleise und Straßen, als die Weltmeister wie im Triumphzug in die Heimat zurückkehrten.

Solange alle Weltmeister von 1954 noch lebten, stand der in Bruchmühlbach-Miesau nahe Kaiserlautern geborene Eckel immer im Schatten der großen Namen: Helmut Rahn, Toni Turek und vor allem Fritz Walter. Nach dem Tod von Hans Schäfer am 7. November 2017 aber blieb nur noch der bodenständige und zurückhaltende Eckel übrig, um dieses Jahrhundertteam bei jeder Gelegenheit zu repräsentieren. Er beriet auch den Regisseur Sönke Wortmann, als der den Film "Das Wunder von Bern" drehte.

"Ein ganz normaler Mensch"

Eckels Fußball-Karriere und auch sein Leben ist mit dem heutiger Weltmeistern nicht mehr zu vergleichen. Der zweimalige deutsche Meister (1951 und 1953) wechselte nur einmal den Verein: 1960 vom 1. FC Kaiserslautern zum SV Röchling Völklingen. Nach seiner Zeit als Fußballer studierte der gelernte Werkzeugmacher auf dem zweiten Bildungsweg Kunst und Sport und arbeitete ab 1973 als Realschullehrer. Ein "Held von Bern" genannt zu werden, hat ihn immer gestört. "Ich bin doch ein ganz normaler Mensch geblieben", sagte er oft.

jk/sn (dpa)