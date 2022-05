Zum Tod von Depeche-Mode-Keyboarder Andy Fletcher

"Wir sind schockiert und voller Traurigkeit über das vorzeitige Ableben unseres lieben Freundes, Familienmitglieds und Bandkollegen Andy 'Fletch' Fletcher", postete die britische Band Depeche Mode am späten Donnerstag auf Twitter.

"Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, ein angeregtes Gespräch, ein gutes Lachen oder ein kaltes Bier brauchte."

Quellen der Nachrichtenagentur AP zufolge sei Fletcher eines natürlichen Todes bei sich zu Hause in Großbritannien gestorben.

Einfluss auf die Elektro-Pop-Musik

Fletcher, der 1961 in Nottingham in England geboren wurde, gründete zusammen mit Vince Clarke, Martin Gore und Dave Gahan 1980 Depeche Mode. Die Band entwickelte sich zu einem Vorreiter des britischen Elektropops.

Ihr erstes Studioalbum "Speak & Spell" aus dem Jahr 1981 katapultierte Depeche Mode in den Mittelpunkt der britischen New-Wave-Szene. Darauf waren bereits die Hits "New Life" und "Just Can't Get Enough".

Andrew Fletcher hinterlässt eine Frau und zwei Kinder

Depeche Mode hat bis dato mehr als 100 Millionen Alben verkauft und begeistert bis heute ein weltweites Publikum mit Songs wie "Personal Jesus", "People Are People" oder "Enjoy The Silence".

Das letzte Studioalbum der Band, "Spirit", kam 2017 heraus.

Fletcher, der sich zeitlebens im Gegensatz zu seien Bandkollegen eher aus dem Rampenlicht zurückhielt, war Fan des Londoner Fußballclubs Chelsea FC und hatte eine Vorliebe für das Schachspielen. Er selbst sang oder schrieb keine Songs.

Zusammen mit seinen Bandkollegen wurde er 2020 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Er ging bis zu seinem Tod mit seiner Gruppe auf Tournee. Nur 1994 setzte er einmal bei einer Tournee wegen psychischer Probleme aus.

Drei Jahrzehnte Depeche Mode "Just Can't Get Enough" Der Einfluss ihrer Synthesizer-Sounds auf die elektronische Musik ist unbestreitbar. Mit mehr als 100 Millionen verkaufter Platten weltweit gehört Depeche Mode zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Ihr letztes Album "Spirit" erschien 2017. Es bleibt abzuwarten, wie es nach dem Tod von Andy Fletcher mit der Band weitergeht.

Drei Jahrzehnte Depeche Mode Einstige Schülerband aus Basildon, England Depeche Mode sind aus einer Schülerband hervorgegangen. Die Gründungsmitglieder Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher und Vince Clark stammen aus dem Londoner Arbeiter-Vorort Basildon und waren in den 1980er-Jahren zunächst hauptsächlich in England und in Europa erfolgreich. Für Vince Clark kam Alan Wilder (links) 1982 hinzu. Wegen Streitigkeiten verließ dieser die Band jedoch 1995.

Drei Jahrzehnte Depeche Mode Elektro trifft Rock Inspiriert von den minimalistischen Elektroklängen von Kraftwerk, aber auch von Punk-Rock-Bands wie The Clash, haben Depeche Mode früh ihren eigenen Stil entwickelt und sind bekannt für ihre düsteren Texte. Denn Songschreiber Martin Gore mag allzu fröhliche Songs nicht, wie er einmal erklärte: "Das Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit ist für mich näher am echten Leben."

Drei Jahrzehnte Depeche Mode Durchbruch in den USA Mit ihrem Album "Violator" gelingt der Band 1990 der Aufstieg in die Top-Ten der US-Charts. Als sie im März 1990 eine Autogrammstunde in einem Plattenladen in Los Angeles geben, kommen über 10.000 Menschen. Die Fans geraten in Aufruhr, ein Tumult bricht aus, den nur noch die Polizei stoppen kann.

Drei Jahrzehnte Depeche Mode "Dave, diesmal warst du tot!" Wie so oft im Popgeschäft, geht der enorme Erfolg auch an Depeche Mode nicht spurlos vorüber. Den absoluten Tiefpunkt erreicht Frontmann Dave Gahan, als er 1996 fast an einer Überdosis Drogen stirbt: Für zwei Minuten soll er klinisch tot gewesen sein, doch die Ärzte können ihn zurückholen. Für ein Jahr muss der Sänger auf Drogenentzug.

Drei Jahrzehnte Depeche Mode "Dream On" - Kein Ende in Sicht Im neuen Jahrtausend beginnen die Bandmitglieder, an Soloprojekten zu arbeiten. Das bedeutet aber nicht das Aus der Band. Die Briten bringen zwischen 2001 und 2017 fünf gemeinsame Alben raus und touren um den Globus. Mehr als 30 Millionen Fans weltweit haben ihre Konzerte bis heute besucht.

Drei Jahrzehnte Depeche Mode Studioalbum "Spirit" Für Dave Gahan war das Album "Spirit" von 2017 der "kreative Höhepunkt" der Band. Die Platte sei provokant, ein bisschen politisch und soll die Zuhörer zum Nachdenken anregen, so der Sänger. Autorin/Autor: Melinda Reitz



2002 gründete Fletcher sogar sein eigenes Plattenlabel "Toast Hawaii". Mit der Band CLIENT trat er darunter auch als DJ bei Konzerten auf.

Fletcher hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Nach seinem Tod sind Gahan und Gore nun die einzigen verbleibenden Mitglieder von Depeche Mode. Vince Clarke verließ die Band schon 1981.

Beileidsbekundungen auf Social Media

Die Musikwelt nimmt große Anteilnahme am Tod Fletchers. Auf Social-Media-Kanälen äußerten sich viele seiner Fans und Musikerkollegen bestürzt und zollten dem Keyboarder ihren Tribut.

Die Pet Shop Boys schrieben auf Twitter, dass er "eine warme, freundliche und lustige Person war, die elektronische Musik liebte".

Die Popband Orchestral Maneuvers in the Dark twitterte, er sei ein "wunderbarer Mensch in einer erstaunlichen Band" gewesen.

Die mit Fletcher seit ihrer Kindheit befreundete Sängerin Alison Moyet schrieb: "Wir kennen uns, seit wir 10 waren. Wir haben auf dem gleichen Anwesen gewohnt. Wir waren Klassenkameraden, dann Label-Kameraden. Er hielt der alten Gang die Treue und sie ihm. Es ergibt einfach keinen Sinn. Fletch, mir fehlen die Worte."

Moyet gründete mit dem ehemaligen Depeche-Mode-Mitglied Vince Clarke die Band Yazoo (in den USA als Yaz bekannt).

Carol Decker, die Leadsängerin der Band T'Pau, tweetete: "Oh nein!!! Fletch war ein liebenswerter Kerl, Depeche Mode eine meiner absoluten Lieblingsbands, ich sende all meine Liebe an seine Familie, Freunde und die Bandmitglieder."

Für Lol Tolhurst, dem Schlagzeuger von The Cure, ist Fletchers Tod eine "sehr traurige Nachricht".

"Ich kannte Andy und betrachtete ihn als Freund. Als wir junge Männer waren, haben sich für uns viele Wege gekreuzt. Mein Herz schlägt für seine Familie", so Tolhurst auf Twitter.

mm/rs/kt/ash (AFP, AP, Reuters)