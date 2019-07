Zum 65. Geburtstag: Kanzlerin Angela Merkel als Motiv in der Kunst

Die Kanzlerin als Kunstobjekt

Humanitäre Heldin

"Wir kennen viele Bilder von ihr, in denen sie eher nichtssagend und kalt aussieht, aber ich wollte darüber hinausgehen und ihre humanitäre Haltung darstellen", so der nordirische Künstler Colin Davidson 2015 über sein Merkel-Porträt, das später das Time-Cover zierte. Zur "person of the year" wurde Merkel unter anderem wegen ihrer humanitären Haltung in der Flüchtlingskrise auserkoren.