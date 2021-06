Zu wenige Spenderorgane - das könnten Alternativen sein

Organe, die im Labor gezüchtet werden oder Organe von Tieren könnten irgendwann die menschliche Organspende ersetzen. Das könnte auch eine Lösung dafür sein, dass es noch immer viel zu wenige menschliche Spenderorgane gibt.

Welche Organe eignen sich?

Zwischen 1963 und 2020 wurden in Deutschland insgesamt 142.584 Organtransplantationen durchgeführt: 90.642 Nieren 27.095 Lebern, 13.773 Herzen, 6960 Lungen und 4114 Bauchspeicheldrüsen. Eine Niere war das erste Organ, das 1954 erfolgreich transplantiert werden konnte. Heute stehen Nieren ganz oben auf der Liste der benötigten Spenderorgane.

Das Kunstherz

Domingo Liotta aus den USA entwickelte am Texas Heart Institute in Houston am 4. April 1969 das erste Kunstherz. Es wurde einem 47-jährigen Patienten eingesetzt und nach 65 Stunden gegen ein gesundes menschliches Herz ausgetauscht. Kurze Zeit später allerdings verstarb der Mann.

Auch mehr als 50 Jahre nach dieser Operation dient ein Kunstherz nicht als Dauerlösung und kann ein menschliches Organ nicht ersetzen. Aber es kann einen gewissen Zeitraum überbrücken, bis ein Spenderorgan vorliegt. Menschen, die dringend ein Spenderherz benötigen, warten darauf bis zu zwei Jahre. In dieser Zeit kann ein Kunstherz das natürliche Herz eines Patienten zumindest unterstützen. Aber es birgt auch Risiken.

Ein Kunstherz funktioniert mithilfe eines Pumpsystems und wird über ein Kabel daran angeschlossen. Wenn Keime über diese Vorrichtung in den Körper des Patienten gelangen, können schwerwiegende Infektionen auftreten. Bei der eigentlichen Transplantation können Blutungen entstehen, die dann wiederum Schlaganfälle auslösen können.

Auch nach mehr als einem halben Jahrhundert haben Forscher noch kein Kunstherz entwickeln können, das so gut funktioniert wie das Wunderwerk in unserem Körper. Aber es besteht die Hoffnung, dass Kunstherzen in Zukunft nicht mehr nur als Übergang, sondern als endgültige Lösung für viele herzkranke Patienten dienen könnten.

Noch ist das ideale Kunstherz nicht gefunden

Immer wieder gibt es neue Konstruktionen und Ausführungen von künstlichen Herzen, die Anlass zur Hoffnung geben. Eine der jüngsten Errungenschaften ist "Carmat", eine Hightech-Pumpe, die mit Membranen arbeitet, 750 Kubikzentimeter groß ist und 900 Gramm wiegt. Ein Elektromotor treibt die Membranen an, die sich dann hin- und herbewegen und das Blut so durch den Körper treiben.

Tissue-Engineering

Organe im Labor herstellen zu können, ist das Ziel des Tissue-Engineering. Dabei sollen einmal ganze Organe aus körpereigenen Zellen künstlich produziert werden. Es ist ein aufwändiges und kompliziertes Verfahren. Die Stammzellen oder Gewebezellen eines Patienten werden in einem Labor vervielfältigt und zu einem neuen Organ entwickelt, das dann dem Empfänger eingesetzt wird. Soweit die Theorie.

Bis es soweit ist, dass ein Organ aus der Petrischale einem Menschen eingepflanzt werden kann und dort dann die Aufgaben des ursprünglichen Organs übernimmt, wird es noch dauern, da sind sich die Experten einig.

Noch sind in der Petrischale gezüchtete Organe Zukunftsmusik

Ein Problem ist die Größe: Nieren- und Lebergewebe gibt es bereits aus dem Labor, aber die Organe, die daraus entstehen, sind verglichen mit dem jeweiligen menschlichen Organ nicht groß genug. Forscher müssen also Verfahren entwickeln, mit denen sie Größenverhältnisse herstellen können, die dem Original möglichst nahe kommen.

Organe aus dem 3-D-Drucker

Drucker, so wie wir sie bislang kannten, bedrucken Papier. Die Forschung aber macht Hoffnung, dass 3-D-Druckerirgendwann einmal voll funktionstüchtige Organe drucken können. Die ersten Schritte sind gemacht. Etliche Objekte können schon heute mit einem 3-D-Drucker hergestellt werden.

Beim 3-D-Druck wird Material Schicht für Schicht aufeinander aufgetragen. Nach vorgegebenen Maßen werden Gegenstände computergesteuert angefertigt. Als Material dienen feste und flüssige Werkstoffe. Bislang arbeitet die Industrie dabei vor allem mit Kunststoffen, mit Kunstharzen und Keramiken. Auch spezielle Metalle werden für den 3-D-Druck eingesetzt.

Objekte aus dem 3-D-Drucker werden immer ausgeklügelter, wie diese künstliche Oberfläche für Knochenzellen

Auch im medizinischen Bereich konnten Forscher schon etliche Körperteile erfolgreich mit einem 3-D-Drucker herstellen. Dazu gehören etwa künstliche Eierstöcke, aber auch Knochen, Knorpel und Muskelgewebe. 2019 druckten israelische Forscher sogar ein Herz aus menschlichem Gewebe. Ausgereift ist die Methode allerdings noch lange nicht.

Gedruckt wurde mit sogenannter Bio-Tinte. Um sie zu erzeugen, ist ein kompliziertes Verfahren nötig. Forscher verarbeiten dabei menschliches Gewebe über verschiedene Schritte zu einem Gel, der Bio-Tinte. Die besteht aus dem Gewebe des Empfängers. Sie ist für den Körper also nicht fremd und wird daher – so die Vermutung der Wissenschaftler – vom Körper nicht so leicht abgestoßen. Das ist bei der Transplantation von menschlichen Spenderorganen noch immer ein Problem.

Xenotransplantation – Tiere als Ersatzteillager

Bei der Xenotransplantationsteht vor allem das Schwein im Mittelpunkt der der Forschung, denn physiologisch sind die Organe des Schweins denen des Menschen ähnlich. Damit würden Tiere gewissermaßen zu Organfabriken. Erste Versuche dazu haben Forscher schon an Affen durchgeführt, allerdings nicht besonders erfolgreich, da die Organe sehr schnell abgestoßen wurden.

Als Xenotransplantation gelten auch die Herzklappen von Schweinen. Bereits in den 1970er Jahren entwickelte der französische Chirurg, Prof. Alain Carpentier, biologische Herzklappen. Sie bestehen aus tierischem Gewebe. Das Risiko einer Abstoßungsreaktion ist gering und - anders als bei künstlichen Herzklappen – müssen die Patienten nicht lebenslang Blutverdünner einnehmen. Die Herzklappen leiten das Blut mit jedem Herzschlag in die richtige Richtung weiter. Das geschieht 100.000 Mal täglich - eine unglaubliche Leistung also.

Herzklappen von Schweinen werden seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt, haben aber keine unbegrenzte Lebensdauer, da sie einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Tierische Herzklappen – auch die aus dem Gewebe von Rindern – setzen Mediziner zumeist bei älteren Menschen ein. Die Operation gehört mittlerweile zu den Routineeingriffen. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung kann es auch beim Einsatz einer vom Tier stammenden Herzklappe zu Problemen kommen. So können durch die Organtransplantation Viren in den menschlichen Körper gelangen. Um das zu verhindern, müssten die Wissenschaftler die Schweine, die als Spender dienen, in einer sterilen Umgebung halten, also auf einer Art Isolierstation. Meistens aber kommen die Tiere direkt vom Schlachthof.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Mit dem zweiten Bein steht es sich besser Im Weltvogelpark im niederländischen Walsrode hat Sekretär Söckchen einen neuen Unterschenkel bekommen. Die Vogeldame hatte sich ein Bein gebrochen. Weil die Nervenbahnen durchtrennt waren, musste das Bein amputiert werden, meldete der Vogelpark. Dank 3D-Drucker kann Söckchen jetzt wieder laufen. Söckchen ist knapp drei Jahre alt und rund 120 Zentimeter groß.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Operation geglückt Die Welt für den Tukan Grecia ist fast wieder in Ordnung. Nach fast einem Jahr intensiver Bemühungen haben Veterinärmediziner des Tierparks Zoo Ave bei San Jose in Costa Rica dem Vogel einen neuen Schnabel verpasst. Das Besondere daran: Der Schnabel stammt aus dem 3D-Drucker und wurde passgenau für Grecia gefertigt.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Schnabelprothese Der Tukan war Ende 2014 von Jugendlichen schwer misshandelt worden. Um den neuen Schnabel zu entwerfen, wurde zunächst der Schädel des Tieres in einem Computertomographen eingescannt. Danach entwickelten die Ärzte am Computer ein passgenaues Modell, dass später angebracht wurde.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Ein Rollstuhl für Luisa Medizinische Ersatzteile aus dem 3-D-Drucker sind längst keine Ausnahme mehr. Auch Tiere können davon profitieren. Diese ehemalige Straßenhündin aus Italien verlor bei einem Unfall ihre Vorderbeine. Damit sie nicht immer auf die Schnauze plumpst, hat ihre neue Familie bei Ravensburg ihr einen Spezialrollstuhl mit 3D-Prothese gebaut.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Brustschale aus dem Drucker Luisa lebt bei Manuel Tosché und seiner Partnerin Petra Rapp. Die beiden betreiben eine Entwicklungsfirma für 3D-Drucker. Die mit weichem Plüsch überzogene Brustschale ist eine Entwicklung des Sohnes und seiner Freundin. Sollte Luisa noch wachsen, kann eine größere Brustschale ausgedruckt werden.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Neue Hand dank 3D-Drucker Auch Menschen hilft der die Drucktechnik: Der sechsjährige Maxence aus Frankreich hat eine Handprothese aus einem 3D-Drucker bekommen. Er kam ohne rechte Hand zur Welt. Die orange-gelb-blaue Prothese kostete unter 50 Euro in der Herstellung.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Ersatz für die Schädelplatte Hier sind sowohl der Kunststoffschädel, als auch die Titan-Schädelplatte durch den 3D-Druck entstanden. Vorlage war eine CT-Aufnahme - also eine dreidimensionale Röntgenaufnahme - des Patienten. So konnte die Schädelplatte feiner als auf einen Zehntelmillimeter genau angepasst werden.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Knochen, der nachwächst Dieses Implantat wurde in einem ähnlichen Verfahren aus Hydroxylapatit-Pulver hergestellt. Der Ersatzknochen - entwickelt am Foschungszentrum Caesar - verwächst mit der Zeit mit dem wirklichen Knochen. Nach und nach bildet sich echtes Knochenmaterial, während das Implantat langsam verschwindet.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Individualisierte Medizin für jedermann Längst hat der 3D-Druck in der Zahnmedizin Einzug gehalten. Die Zeiten, als Zahnärzte aufwendig und kompliziert Abdrücke direkt vom Gebiss des Patienten nehmen mussten, sind längst vorbei. Heute wird das Gebiss im CT dreidimensional vermessen, die elektronischen Daten gehen ans Labor und der passende Zahnersatz kommt wenige Tage später von einem Spezialhersteller.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Knochenkrebs durch Modell erkennen Hier wurde das Modell eines von Krebs zersetzten Knochens an der Universität Duisburg ausgedruckt und aufgeschnitten. Solche Modelle können einerseits in der medizinischen Aus- und Fortbildung zum Einsatz kommen, andererseits können sie auch Ärzten helfen, Operationen vorzubereiten.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Schwieriger bei weichen Organen Bisher fällt es Medizinern jedoch schwer, den 3D-Druck bei beweglichen Körperteilen zu nutzen, wie bei diesem Herz. Zwar ist es möglich, eine computertomographische Aufnahme des Herzens mit all seinen Verästelungen anzufertigen, und dann auch das Ergebnis auszudrucken, aber das taugt höchstens als Präsentation im Unterricht .

3D-Druck hilft Mensch und Tier Gedrucktes Zellmaterial Am Inserm-Institut bei Bordeaux wird seit 2005 mit gedruckten Zellstrukturen geforscht. Das Ganze nennt sich "Bioprinting". 10.000 Tröpfchen pro Sekunde kann ein solcher Zell-Drucker liefern. Bisher kann der Drucker menschliche Zellen reproduzieren, etwa als Probenmaterial - um Tierversuche zu vermeiden.

3D-Druck hilft Mensch und Tier Zellen für bestimmte Patienten Als nächstes Ziel hat sich Inserm die Entwicklung individualisierter Zellstrukturen gesetzt. Damit könnten also für einen einzelnen Patienten genau die Zellen geliefert werden, die er braucht und die der Körper auch nicht abstößt. Später hoffen die Erfinder, implantierbare Zellstrukturen - etwa Organe oder zumindest Teile davon - herstellen zu können. Autorin/Autor: Fabian Schmidt



Künstliche Hornhaut fürs Auge

Auch bei der Transplantation von Augenhornhaut ist die Forschung mittlerweile einen Schritt weiter, denn noch immer fehlen auch hier menschliche Spender. Im Labor arbeiten Forscher bereits an der Xenotransplantation. Bei der experimentellen Laborforschung können Zellen aus Schweine-Hornhäuten so verändert werden, dass sie keine Immunreaktionen beim Menschen hervorrufen. Dann werden die Zellen neu zusammengesetzt

Etwa 6000 Mal im Jahr führen Chirurgen die Transplantation von Augenhornhaut durch. Ein solcher Eingriff wird beispielsweise notwendig, wenn die Hornhaut eingetrübt oder verletzt ist und das Sehvermögen dadurch stark beeinträchtigt wird oder sogar die Gefahr droht, dass die Patientin oder der Patient erblinden könnten.

Ist die Erkrankung bereits weit fortgeschritten, kann die klare Spenderhornhaut die getrübte Empfängerhornhaut ersetzen. Das Sehvermögen der Betroffenen kann so weitestgehend wiederhergestellt und die Lebensqualität enorm gesteigert werden.

Für die Operation gibt es zwei gängige Verfahren. Die Operateure können entweder das komplette Auge entnehmen oder sie entnehmen lediglich die eigentliche Hornhaut und die darum liegende Lederhaut, die weiße Augenhaut.

Die Chancen, dass die Transplantation erfolgreich verläuft, sind gut, denn der Körper reagiert kaum auf das Transplantat, und Abstoßungsreaktionen sind äußerst selten.