Projekt Zukunft

Ziegelsteine aus Mondstaub

Ziegelsteine – aus Mondstaub gebacken. Ein Materialforscher entwickelt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln ein Verfahren, mit dem in Zukunft Gebäude, befestigte Wege und Fundamente auf dem Mond realisieren werden könnten.