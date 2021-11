Der Zentralrat der Juden in Deutschland (ZdJ) ist die größte Dachorganisation der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Ihm gehören 23 Landesverbände mit 108 Gemeinden und etwa 100.000 Mitgliedern an.

Der Zentralrat der Juden wurde 1950 in Frankfurt am Main gegründet. Seit 1999 hat er seinen Sitz in Berlin. derzeitiger Präsident ist der Würzburger Arzt Josef Schuster.