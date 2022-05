Delphi - berühmte Orakelstätte

Am Hang des Berges Parnass bei der Stadt Delphi liegt die einst wichtigste Kultstätte des antiken Griechenlands. In der Mythologie ließ Zeus zwei Adler von je einem Ende der Welt fliegen, die sich in Delphi trafen. Seither galt der Ort als Nabel der Welt. Im Apollon-Tempel suchten viele Rat beim Orakel. Heute können Besucher die antiken Reste besichtigen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.