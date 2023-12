Als nationale Minderheit in Deutschland anerkannt, sind die Sorben ein slawisches Volk, das in der Niederlausitz in Brandenburg und in der Oberlausitz in Sachsen lebt, mit ihrer eigenen Sprache, ihren eigenen Traditionen und Trachten. Diese werden aber nur noch an speziellen Feiertagen und Festen getragen wie beim Osterreiten oder wie hier bei der "Vogelhochzeit".