Ein beliebtes Ausflugsziel an der Küste ist das niedersächsische Wattenmeer. Es zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe. Hier leben über 10.000 Tier- und Pflanzenarten im Takt der Gezeiten. Auch eines der größten Raubtiere Deutschlands, das bei Besuchern besonders beliebt ist: der Seehund. In der Seehund-Station des Nationalparkhauses in Norden-Norddeich kann man ihm ganz nahe kommen.