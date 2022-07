Zehn Gründe für den Bodensee

Unteruhldingen: Blick in die Vergangenheit

In Meersburg sollte man sich am besten ein Fahrrad ausleihen, um am See entlang nach Unteruhldingen zu radeln. Dort ist nicht nur ein schönes Strandbad - gleich nebenan können rekonstruierte Pfahlbauten aus der Stein- und Bronzezeit besichtigt werden. Fundstellen unter Wasser gibt es an mehreren Orten: 2011 hat die UNESCO die Pfahlbauten rund um die Alpen als Weltkulturerbe anerkannt.