Ein Stelenfeld mit 2711 Pfeilern erinnert an die sechs Millionen ermordeten Juden Europas - das Holocaust-Mahnmal ist eine der meistbesuchten Gedenkstätten Berlins. Andere Denkmale sind etwa den alliierten Befreiern Berlins gewidmet, den Toten an der Mauer und den Helden der Luftbrücke. Sie alle halten die Erinnerung an die Geschichte wach.