Ras Mohammed Nationalpark

Bei Sharm el Sheikh an der südlichsten Spitze der Sinai-Halbinsel am Roten Meer liegt einer der schönsten Nationalparks des Landes. Er ist für seine farbintensiven und durch Schutzmaßnahmen gut erhaltenen Korallenriffe bekannt - ein Paradies zum Tauchen und Schnorcheln. In Sharm el Sheikh selbst findet dieses Jahr vom 6. bis 18. November die 27. UN-Klimakonferenz statt.