Warum wird gefeiert?

Der 17. März ist der Gedenktag an den irischen Bischof Patrick. Er war der erste christliche Missionar in Irland und gilt als Schutzpatron des Landes. Der St. Patrick's Day ist ein gesetzlicher Feiertag in der Republik Irland, Nordirland, Montserrat, Neufundland und Labrador. Ursprünglich wurde der Tag besinnlich gefeiert, inzwischen hat er sich zu einer weltweiten Party in Grün entwickelt.