Zehn deutsche Wörter für Geld

10 deutsche Begriffe für Geld

Kröten

Auch bei diesem Synonym für Geld dürfte man sich fragen, was das Tier mit Geld zu tun haben soll. Zurecht. Als Kröten bezeichnen die Deutschen ihr Geld nämlich nicht aufgrund dieser Froschlurche, sondern dank des niederländischen Wortes "groten", was so viel heißt wie "Groschen". Damit hat man früher auch in Deutschland gezahlt. Im Laufe der Zeit wurden daraus die Kröten.