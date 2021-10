Zainab Saleh: Wie Karate nigerianischen Frauen hilft

Seit acht Jahren treffen sich jedes Jahr im Oktober junge Frauen in Lagos zur "Zainab Saleh International Female Open Karate Championship". Es ist das einzige reine Frauenturnier. Die Teilnehmerinnen kommen aus Teams aus allen 36 nigerianischen Bundesstaaten sowie aus den Nachbarländern Benin, Togo und Ghana. Für dieses Jahr hatten sich 207 Sportlerinnen angemeldet. Nachdem die Covid-19-Pandemie im letzten Jahr zur Absage des Turniers geführt hatte, wollten sie jetzt ihre Fortschritte zeigen.

"Mir ist aufgefallen, dass bei den Turnieren immer ein großes Interesse an dem männlichen Wettbewerb bestand, weil die technischen Fähigkeiten der Männer viel besser waren. Ich hielt es für wichtig, die technischen Fähigkeiten der Frauen zu fördern. Ein Mann mag stärker sein, aber eine Frau kann technisch besser sein", sagte Zainab Saleh, die dem Turnier ihren Namen gegeben hat.

"Ich mache mir Sorgen ..."

Die Athletinnen nehmen an den Disziplinen Kata (Demonstration technischer Fertigkeiten) und Kumite (Kampf um Punkte gegen Gegnerinnen) teil. Die Okoya-Thomas-Halle des Teslim-Balogun-Stadions wird durch den traditionellen Ouus-Gruß der Frauen in ihren weißen Karate-Anzügen zum Leben erweckt, während sie diese alte japanische Kampfkunst praktizieren.

Saleh stammt aus der Stadt Monguno im Bundesstaat Borno, die Schauplatz zahlreicher Kämpfe zwischen nigerianischen Truppen und der dschihadistischen Gruppe Boko Haram war. Im Jahr 2014 entführte Boko Haram 276 Mädchen aus einer Schule in Chibok. Im 262 Kilometer entfernten Monguno wurden im vergangenen September bei einem Angriff auf die Stadt, die einen Stützpunkt der Vereinten Nationen beherbergt, 18 Soldaten und viele andere Zivilisten getötet. Der anhaltende Aufstand hat dazu geführt, dass Familien vertrieben wurden.



Portraits der Mädchen, die in Chibok entführt wurden

Derzeit ziehen bewaffnete Banditen durch den Nordwesten Nigerias, wo sie massenhaft Entführungen begehen und Lösegeld für die Freilassung der Opfer verlangen. Nach Angaben des in Lagos ansässigen Instituts SBM Intelligence wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2021 in ganz Nigeria 2371 Menschen entführt.

"Ich mache mir Sorgen um unsere Mädchen, ich mache mir Sorgen um unsere Frauen, ich mache mir Sorgen um alle, weil es einfach so traurig ist, was aus dem Land heute geworden ist", sagte die 51-jährige Saleh, die mit ihrer Stiftung Schulprogramme für vertriebene Kinder in der Region unterstützt.

Auf den Spuren von Bruce Lee

Hajiya, wie Zainab Saleh von allen genannt wird, ist Trägerin des schwarzen Gürtels, 4. Dan - die höchste Meisterstufe im Karate ist der 10. Dan. Sie begann Karate zu trainieren, nachdem sie Bruce-Lee-Filme gesehen hatte, als ihr Vater in den 1970er Jahren als Diplomat in Mexiko tätig war. "Ich sagte zu meinem Vater: Ich möchte Karate trainieren wie Bruce Lee. Also meldete er meinen Bruder und mich in einer Schule an. Er hat uns immer zum Training gebracht. Wenn er nicht konnte, brachte uns meine Mutter hin", so Saleh gegenüber DW. Sie lernte die Grundwerte des Karate: Respekt, Konzentration und Gewaltlosigkeit. Mit Hilfe ihrer Stiftung und der Unterstützung von Familie und Freunden leitet sie die Meisterschaft, die zu einem wichtigen Höhepunkt im nigerianischen Karatekalender geworden ist.

Godfirst Sampson, eine 19-jährige Schwarzgurtträgerin mit dem 1. Dan, nahm in diesem Jahr zum vierten Mal an einer Meisterschaft teil, unterlag aber im Finale bis 55 Kilogramm ihrer Gegnerin aus der Republik Benin, Fridole Tobossou. "Hajiya schafft es jedes Jahr, und sie enttäuscht uns nicht. Ich bin dankbar, dass sie eine zähe Frau ist und sich durch nichts von ihrer Vision für das Frauenkarate abbringen lässt", sagte Sampson.

Godfirst Samplson (l.) beim Zainab Saleh International Female Open Karate-Turnier

Mädchen eine Chance geben, sich zu messen

Die Karate-Meisterschaft bietet Frauen die Möglichkeit, sich in einem Land zu messen, in dem es verpönt ist, dass Mädchen Sport treiben. Aber Saleh hat erlebt, dass viele ihre Meinung geändert haben, nachdem sie an ihren Turnieren teilgenommen haben. "Wenn die Leute kommen und sehen, was Frauen leisten können, sagen sie, dass sie diese Sportart lernen wollen", sagte sie.

Ihr Einsatz für den Frauensport ist lobenswert, so Tega Onojaife, Gründerin der in Lagos ansässigen Interessenvertretung Ladies In Sport International. "Wenn wir die Gleichstellung der Geschlechter im Sport fordern, verlangen wir, dass bewusst und absichtlich Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen die gleichen Chancen zur Teilnahme am Sport erhalten. Hajiya Zainab hat Jahr für Jahr daran gearbeitet, dies zu erreichen. Das ist selten, und sie gibt Mädchen ganz bewusst die Möglichkeit, am Sport teilzunehmen", sagte sie gegenüber DW.

Das größere Bild

Karate war eine Sportart bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020, wird aber bei den Spielen in Paris 2024 nicht wieder dabei sein. Saleh, die Mitglied vieler Organisationen ist, darunter auch der Union of African Karate Federations, hofft, dass die Sportart bis 2028 wieder auf die olympische Liste gesetzt wird. Ihr Ziel ist es, dass die nigerianischen Karatekas besser werden, um trotz der finanziellen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, auf der internationalen Bühne teilnehmen zu können.

Zainab Saleh: Frauen können in Karate technisch genauso gut sein wie Männer

"Wie kann man sich verbessern, wenn man seine Athleten nicht zu internationalen Wettkämpfen schicken kann? Wir können unsere Fortschritte nicht mit denen anderer Länder vergleichen, wenn wir keine finanziellen Mittel für die Teilnahme an diesen Meisterschaften erhalten. Wir brauchen Sponsoren, die sich für Karate interessieren", sagte Saleh. Sie habe Momente erlebt, "in denen kleine Mädchen nach dem Gewinn von Goldmedaillen vor Freude hüpften. Das macht mir Lust, weiterzumachen. Und ich wünsche mir, dass ich mehr für sie tun kann."

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert.