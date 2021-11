Zaha Hadid war eine aus dem Irak stammende Architektin, Architekturprofessorin und Designerin britischer Staatsangehörigkeit. Als erste Frau erhielt sie 2004 den Pritzker-Preis, die höchste Ehrung für Architekten.

Zaha Hadid schuf an die 1000 Projekte in 44 Ländern und zählte bis zu ihrem Tod am 31. März 2016 zu den innovativsten Architektinnen der Gegenwart. Ihr spektakuläres Erstlingswerk war 1993 ein Feuerwehrgebäude im badischen Weil am Rhein. Es folgten Großprojekte wie ein Brückenpavillon für die Expo in Saragossa, ein Opernhaus im chinesischen Guangzhou und das Kunstmuseum MAXXI in Rom.