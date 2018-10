WWF-Report: Menschheit braucht Richtungswechsel

Tiere leiden unter Pestiziden

Wo sind die Insekten geblieben?

In der industriellen Landwirtschaft gibt es immer weniger Insekten. Experten stellten fest, dass die Anzahl der Insekten in den letzten 25 Jahren in vielen deutschen Regionen um bis zu 80 Prozent abgenommen hat. Die gesamte Nahrungskette gerät dadurch aus dem Gleichgewicht.