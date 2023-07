Ein wilder Sprung und ein Tritt - dieser junge Mann in Tel Aviv macht seinen Gefühlen Luft. Große Teile der Zivilgesellschaft lehnen die Ziele der rechts-konservativen Regierung um Premierminister Netanjahu ab. Ein Student erklärte vor der Knesset in Jerusalem: "Ich bin sehr, sehr traurig über das, was mit diesem Land passiert. Man sieht, was auf den Straßen passiert, alle sind so wütend".