Wurde Nawalny mit Nowitschok vergiftet?

Die zehn giftigsten Orte der Welt

Die Gerbereien in Hazaribagh, Bangladesch

Hazaribagh ist der Ort mit den meisten Gerbereien in Bangladesch. Die meisten dieser Fabriken nutzen veraltete und ineffiziente Methoden. Jeden Tag kippen sie zusammen rund 22.000 Liter an giftigem Müll in den Buriganga-Fluss, wichtigster Fluss und Hauptwasserquelle der Hauptstadt Dhaka. Durch krebserregende Stoffe leiden dort viele Bewohner an Haut- und Atemerkrankungen.