WTA-Finale: Wozniacki besiegt Kvitova

Titelverteidigerin Caroline Wozniacki hat beim WTA-Saisonfinale in Singapur ihre Chancen auf das Halbfinale gewahrt. Die Australian-Open-Siegerin aus Dänemark bezwang in der Weißen Gruppe nach ihrer Auftaktniederlage gegen die Tschechin Karolina Pliskova deren Landsfrau Petra Kvitova in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 6:2.

Für die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova ist der Einzug in die K.o.-Runde nach ihrer zweiten Niederlage in weite Ferne gerückt. Da sich aber im zweiten Spiel der Weißen Gruppe am Dienstag Jelena Switolina aus der Ukraine gegen Pliskova mit 6:3, 2:6 und 6:3 durchsetzen konnte, ist Kvitova noch im Rennen. Am Donnerstag trifft Wozniacki auf Switolina und Kvitova spielt gegen Pliskova.

Kerber will vorzeitigen K.o. abwenden

Die zwei besten Spielerinnen der Weißen und Roten Gruppe ziehen ins Halbfinale der inoffiziellen Tennis-WM ein. Nach ihrer Auftaktniederlage gegen die Niederländerin Kiki Bertens will Wimledonsiegerin Angelique Kerber am Mittwoch gegen US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka aus Japan das drohende vorzeitige Aus abwenden. "Ich weiß, ich muss meine nächsten Spiele gewinnen, aber ich habe noch Chancen", sagte Kerber. "Noch bin ich nicht ausgeschieden."

