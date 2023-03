Wolfsburgs Rebecka Blomqvist hat Lust auf mehr Titel

Diese neun Tage können für die Frauen des VfL Wolfsburg entscheidend sein: Ende März treten die amtierenden deutschen Meisterinnen in der Frauen-Bundesliga bei Verfolger FC Bayern München an und versuchen, sich im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain durchzusetzen. Die Bayern sind nur noch zwei Zähler hinter den "Wölfinnen", die kürzlich beim1:2 gegen die TSG Hoffenheim ihre erste Saisonniederlage überhaupt einstecken mussten. Umso höher ist daher nun der Druck, sich vor dem direkten Duell mit den Bayern keinen weiteren Ausrutscher zu leisten und bestenfalls auch gegen die Münchenerinnen zu gewinnen, um in der Liga wieder für klare Verhältnisse zu sorgen.

"Das ist es, worauf man wartet", freut sich Wolfsburgs Stürmerin Rebecka Blomqvist im Gespräch mit der DW auf die kommenden Aufgaben. "Die großen Spiele! Jetzt kommt es darauf an, mit hohem Druck zu spielen, und wir sind alle sehr aufgeregt. Wenn man bereits Titel gewonnen hat, weiß man, wie sich das anfühlt, und wir haben die ganze Saison danach gestrebt, es erneut zu erleben", sagt die Schwedin. "Das ist Motivation genug."

Neue Qualitäten durch neue Anforderungen

Blomqvist unterschrieb in der Winterpause 2020/2021 in Wolfsburg, nachdem sich ihr schwedischer Klub Kopparbergs/Göteborg FC nur einen Monat nach dem Gewinn des ersten Meistertitels auflöste und alle Spielerinnen aus ihren Verträgen entlassen wurden. Obwohl der Wechsel nach Wolfsburg unter ungünstigen Umständen zustande kam, hielt die Stürmerin es für den richtigen Zeitpunkt, ihre Fähigkeiten in der Bundesliga unter Beweis zu stellen. Als dann Tommy Stroot vor Beginn der vergangenen Saison zum Cheftrainer der Wolfsburgerinnen ernannt wurde, konnte Blomqvist ihr Spiel merklich verbessern.

"Auf verschiedenen Positionen zu spielen, hat mir geholfen, mich als Spielerin zu entwickeln. Man lernt neue Qualitäten kennen", sagt die 25-Jährige, die von Stroot nicht mehr nur als reine Stürmerin, sondern je nach Bedarf auch auf dem Flügel oder als hängende Spitze eingesetzt wird. "Als ich nur Stürmerin war, bin ich dem Ball entgegengelaufen, aber oft habe ich ihn nur nach hinten gespielt. Jetzt habe ich ein besseres Gefühl dafür, wann ich mich umdrehen und einen Pass spielen kann, der zu einem Tor führen könnte."

Warten auf den Titel in der Champions League

Mit vier Toren in 15 Einsätzen hat die Offensivspielerin dazu beigetragen, dass Wolfsburg 2022 das Double aus Meisterschaft und DFB- Pokal holte. Allerdings scheiterten die "Wölfinnen" in der Champions League bereits im Viertelfinale am FC Chelsea. Seit 2014 wartet man in Wolfsburg auf den ersehnten nächsten Titelgewinn in der Königsklasse. 2016, 2018 und 2020 erreichte er VfL zwar das Finale, verlor aber alle drei Endspiele gegen Olympique Lyon.

"Wir haben immer an uns geglaubt", sagt Blomqvist dennoch entschlossen. "Auch wenn wir den Pokal mit dieser Mannschaft noch nicht geholt haben, glauben wir immer daran, dass wir es schaffen können."

"Schwer zu begreifen, dass ich ein Vorbild bin"

Zweifelsohne ist der Gewinn von Titeln eine treibende Kraft für Blomqvist, aber als erfahrene Spielerin sieht sie es auch als ihre Aufgabe an, jüngeren Teamkolleginnen ein Vorbild zu sein und daran zu erinnern, welche Möglichkeiten der Profisport bietet. Blomqvist selbst spielte bis in ihre Teenager-Zeit hinein nur zum Spaß Fußball. Erst als sie in die schwedische Nationalmannschaft berufen wurde, sah sie im Fußball auch einen möglichen Karriereweg. Als sie im Alter von 17 Jahren ihren ersten Vertrag und ihr erstes Gehalt beim Kopparbergs/Göteborg FC erhielt, wurde ihr Traum wahr.

Blomqvist ist seit 2019 Nationalspielerin und stand für Schweden bei Olympia und der EURO auf dem Platz

Sie denkt oft an diesen Moment zurück. Das hilft ihr dabei, die Bodenhaftung zu behalten. "Ich habe großes Glück, dass ich das, was ich als Kind geliebt habe und immer noch liebe, als Beruf ausüben kann", sagt sie. "Es fällt mir immer noch schwer zu begreifen, dass ich ein Vorbild bin, aber ich fange an, es zu schätzen, und es treibt mich noch mehr an."

"Es ist wichtig, was wir jeden Tag tun, wie wir über Fußball sprechen und darüber, was junge Mädchen und Jungen erreichen können", sagt Blomqvist. "Wenn man hört, dass junge Mädchen zu uns aufschauen, wird uns bewusst, wie wichtig es ist, ihnen zu zeigen, dass es möglich ist, Fußballprofi zu werden."

In den nächsten Wochen wird sie sich jedoch ausschließlich darauf konzentrieren, dem VfL Wolfsburg dabei zu helfen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern und im Rennen um Titel weiterhin dabei zu bleiben. "Wir sind bereit dafür", sagt Rebecka Blomqvist.

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert.