Wohnen mit Holz auf Malta  

Leben mit Holz, das ist das Motto der Familie Edwards. Die Wände und Schränke im Eingangsbereich, zum Teil auch die Decke, sind fast komplett mit Holz verkleidet. Eingebaute Nischen, die weiß ausgekleidet und indirekt beleuchtet sind, strukturieren die Holzvertäfelung und setzen Pflanzen oder Kunstgegenstände in Szene. Die indirekte Deckenbeleuchtung passt zu dem klaren geometrischen Innendesign, Möbel und Stoffe sind in Braun- und Beigetönen gehalten. Im Wohnzimmer selbst sind die Wände blau, die Sofas in elegantem dunkelblau gehalten. Goldfarbene Kissen und Wandbehang setzen lichte Akzente.