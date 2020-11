"Wohlhabender" statt "freier" Indo-Pazifik

Einheiten der Seestreitkräfte von Australien, Indien, Japan und der USA haben am Freitag (20.11.2020) ihre Malabar-Manöver abgeschlossen. Nach dem ersten Teil Anfang November in der Bucht von Bengalen fand der zweite Teil in der nördlichen Arabischen See statt. Im Zentrum der Übungen standen die Flugzeugträger "Nimitz" aus den USA und "Vikramaditya" aus Indien. Japan schickte den Zerstörer "Murasame" und Australien die Fregatte "Ballarat". Das Besondere an den diesjährigen Malabar-Manövern: Erstmals seit 13 Jahren haben Marine-Einheiten aller vier Länder des sogenannten quadrilateralen Sicherheitsdialogs - kurz "Quad" - gemeinsam geübt.

Mit ihrer militärischen Kooperation reagieren drei große Demokratien in Asien auf Chinas zunehmend aggressive Machtansprüche. Als Reaktion darauf werden Tabus gebrochen. Angesichts der Scharmützel an der Himalaya-Grenze zu China zähmte Indien seine Aversion gegen Bündnisse und vereinbarte im Juni dieses Jahres mit Australien die gemeinsame Nutzung von Militärgütern und Logistik. Dadurch konnte Australiens Königliche Marine an den Malabar-Übungen teilnehmen.

Indiens Flugzeugträger "Vikramaditya"

Reaktion auf Chinas Expansion

Auch Japan und Australien rücken militärisch zusammen: Am Dienstag (17.11.) einigten sich die Regierungschefs Yoshihide Suga und Scott Morrison im Grundsatz auf ein Militärabkommen. Die Streitkräfte können künftig gemeinsame Manöver veranstalten und das jeweils andere Land besuchen. Zudem bekräftigten beide Länder die Notwendigkeit für ein Rahmenwerk, um dem japanischen Militär den Schutz von australischen Soldaten zu ermöglichen.

Bei ihrem Treffen in Tokio unterstrichen Suga und Morrison ihre Sorge über die "Militarisierung von umstrittenen Bestandteilen und die gefährliche Anwendung von Zwangsmitteln durch Schiffe der Küstenwache". Diese Formulierungen beziehen sich auf den chinesischen Ausbau von künstlich vergrößerten Inseln zu Militärstützpunkten im Südchinesischen Meer und die chinesische Dauerpräsenz um die von Japan gehaltenen Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer, die in China als Diaoyu-Inseln bekannt sind.

China und Japan streiten um die Senkaku-/Diaoyu-Inseln

Erstes Militärabkommen seit 60 Jahren

Das Abkommen hat historische Bedeutung: Japan lässt erstmals seit dem Sicherheitsvertrag mit den USA von 1960 den Aufenthalt von weiteren ausländischen Truppen auf seinem Boden zu. Auch eine Abmachung über den Schutz ausländischer Truppen hat die Regierung in Tokio bisher nur mit den USA geschlossen. Dafür legte der zurückgetretene Premierminister Shinzo Abe den Verfassungsartikel, der Japan das Führen von Kriegen verbietet, neu aus.

Zwischen 2013 und 2015 hatten Marineeinheiten Japans und Australiens fünf Mal pro Jahr gemeinsame Manöver abgehalten, einige auch gemeinsam mit der US-Marine. 2016 gab es acht Übungen, vor allem mit Blick auf Nordkorea. Doch nach der ersten Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un in Singapur 2018 nahmen diese Manöver ab. Als neuer Partner von Japan kam Indien mit 15 Manövern in den Jahren 2018 und 2019 ins Spiel.

Japans Premier Suga (r.) mit Australiens Amtskollegen Morrison am Mittwoch in Tokio

Wirtschaftsstrafen gegen Australien

Die Verhandlungen zwischen Tokio und Canberra hatten sechs Jahre gedauert. Die australische Zurückhaltung gegenüber einer Militärkooperation mit Japan hing damit zusammen, dass man den wichtigsten Wirtschaftspartner China nicht unnötig provozieren wollte. 30 Prozent der australischen Exporte gehen dorthin. Aber die Beziehungen zu Peking haben sich dramatisch verschlechtert, nachdem Premierminister Morrison eine unabhängige Untersuchung des Ursprungs der Corona-Pandemie forderte.

Darauf verhängte Peking zahlreiche wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Canberra, darunter Zölle auf Gerste, einen informellen Importstopp für Kohle und Einfuhrbarrieren für Rindfleisch, Hummer, Holz und Wein. Am Mittwoch (18.11.2020) veröffentlichten australische Medien 14 chinesische Vorwürfe gegen die Regierung des fünften Kontinents. Interessanterweise gehörte die neue Militärkooperation von Australien und Japan nicht dazu.

(Archiv) Der gewählte US-Präsident Biden mit Chinas Präsident Xi im Dezember 2013

Sorge um geänderten US-Kurs

Unterdessen machen sich die drei asiatischen Quad-Partner Australien, Japan und Indien Sorgen, ob der neu gewählte US-Präsident Joe Biden die aktuelle politische Linie der Gruppe beibehält. Bisher fordert das lockere Bündnis einen "freien und offenen Indo-Pazifik". Keine einzelne Macht soll die asiatischen Meereswege für den Warentransport kontrollieren, rechtsstaatliche Prinzipien sollen in der Region eingehalten werden.

Die USA griffen bei der Wiederbelebung der Quad-Initiative auf das von Japans langjährigem Premier Shinzo Abe formulierte Konzept zurück. Es löste die einst von Barack Obama ausgerufene "Hinwendung zu Asien" ("Pivot to Asia") ab. Die Pekinger Zeitung "Global Times", ein Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, bezeichnete die ersten gemeinsamen Malabar-Übungen der vier Staaten als "Signal, dass sich eine Quad-Militärallianz formiert hat".

Video ansehen 00:34 Australiens Handelsminister Simon Birmingham lobt das Freihandelsabkommen RCEP

"Asien-Pazifik" statt "Indo-Pazifik"?

Doch Biden scheint an einer Weiterentwicklung von Quad wenig interessiert zu sein. Nach seinem Telefonat mit Japans Premier Suga beschrieb das Biden-Team das US-Bündnis mit Japan als "den Eckpfeiler einer wohlhabenden und sicheren Indo-Pazifik-Region". Zugleich blieb Bidens von Suga bekanntgemachte Zusage, die USA würden die Senkaku-Inseln verteidigen, unerwähnt. Darauf übernahm der japanische Regierungschef den neuen Ausdruck von Biden. Bei seinen Videoschalten beim Gipfel der ASEAN-Staaten habe er seinen Wunsch für einen "friedlichen und wohlhabenden Indo-Pazifik" übermittelt, sagte Suga.

Daraufhin warnte der indische Vordenker Brahma Chellaney, dass die Tage der Strategie eines "freien und offenen Indo-Pazifiks" gezählt seien. "Die plötzliche Kehrtwende ist bei Biden das, was bei Trump die Egomanie ist", schrieb Chellaney im Magazin "Nikkei Asia". Schon in seinem Wahlprogramm hatte Biden lieber von "Asien-Pazifik" als "Indo-Pazifik" gesprochen. Anscheinend wolle der neu gewählte US-Präsident seine geopolitischen Ziele nicht über eine regionale Zusammenarbeit mit Asiens Demokratien verfolgen, meinte Chellaney.