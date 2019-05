Wohin steuert der Sudan?

Erneut sind zehntausende Menschen im Sudan gegen den regierenden Militärrat auf die Straßen gegangen. Seit Dezember demonstrieren Sudanesen, erst gegen die steigenden Brotpreise, dann gegen das Regime des Diktators Omar Al-Bashir und nun gegen den herrschenden Militärrat.

Mitte April hatten die Massenproteste zum Sturz des autoritär regierenden Staatschefs durch die Armee geführt. Ein großer historischer Erfolg für die Tausenden Sudanesen, der sie ermutigte an ihrem Traum von einem neuen Sudan festzuhalten.

Al-Bashir regierte das Land seit nun fast drei Jahrzehnten und wird seit Jahren vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesucht. Ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen.

"Deep State" seit Jahrzehnten an der Macht

Nachdem der sudanesische Langzeitpräsident zum Rücktritt gezwungen wurde, setzte die Armee einen Militärrat für eine Übergangszeit von zwei Jahren ein. Darin sieht die Opposition einen Putsch und fürchtet um ihre Revolution.

Denn dieser Schritt, entspricht den Forderungen der Demonstranten nicht im Geringsten. Auch wenn der Diktator weg ist, das System bleibt dasselbe: "Deep State" wird dieses Machtgefüge, das seit Jahrzehnten regiert, im Sudan genannt. Um das Land zu verändern, müssen die Zivilisten die Oberhand haben, fordern die Oppositionellen. Konkret verlangen sie eine zivile Übergangsregierung mit minimaler Beteiligung des Militärs.

Das regierende Militär hatte wiederum vergangene Woche angekündigt einen Teil seiner Macht abzugeben. So haben sich Vertreter der Militärführung und der Protestbewegung auf die Bildung eines gemeinsamen Regierungsgremiums geeinigt, in dem auch Zivilisten vertreten sein sollen. Über die genaue Zusammensetzung dieses Rates streiten die beiden Parteien seitdem.

Protestierende vor dem Armeehauptquartier im Sudan halten Plakate mit Forderungen und Bilder von Opfern der Revolution hoch

Die oppositionelle Allianz für Freiheit und Wandel hat erneut zu einem sogenannten Marsch der Millionen aufgefordert, um die Armee unter Druck zu setzen. Vor wenigen Tagen hatten sie dem Militärrat ein Dokument überreicht, in dem sie ihre Forderungen und Vorstellung eines neuen Sudan darlegten.

Wiederholt lehnte die Armee ab, den Zivilisten eine Mehrheit im Regierungsrat zu geben. Höchstens würden sie eine gleichberechtigte Aufteilung akzeptieren, erklärte ein General in einem BBC-Interview. Doch die Protestierenden beharren auf eine zivile Regierung, um den Einfluss des Militärs zu schwächen.

Internationale Akteure

Sudan-Experte und Politikanalyst Tobias Simon beschreibt die Situation im Sudan als "verzwickt". Neben den Militärs und der Opposition im Land, spielen auch externe Akteure eine entscheidende Rolle in der kommenden Phase. "Viele versuchen vor allem jetzt Einfluss zu nehmen. Die African Union hat dem Militär weitere zwei Monate gegeben, um die Macht abzugeben. Auch die EU hat Interesse darin, dass der Sudan stabil bleibt. Nicht zuletzt wegen der 'Khartum-Erklärung', die der Migrationsbekämpfung dient", so Simon gegenüber der DW.

Auch die Emirate und Saudi-Arabien versuchen sich weiterhin die Loyalität des Militärs mit Finanzspritzen zu erkaufen. Nicht zuletzt, um die sudanesischen Soldaten, die im Jemen-Krieg auf ihre Seite kämpfen, nicht zu verlieren.

Junge Sudanesen haben die Hoffnung auf eine bessere Zukunft noch nicht aufgegeben

Den Einfluss Saudi-Arabiens und Ägyptens beschreibt der Direktor des Zentrums für Afrika und Nahost-Studien in Marokko Khaled Shaqrawi als gefährlich für die Zukunft des Sudan: "Diese Allianz arbeitet nicht nur gegen die Idee der Demokratie, sondern auch gegen die Präsenz von islamischen Vertretern in der politischen Szene. Insbesondere Ägypten wird alles dafür tun, um im strategisch wichtigen Nachbarland Gleichgesinnte an der Macht zu haben."

Hoffnung nicht verloren

Viele Experten, wie auch Shaqrawi, fürchten die Revolution im Sudan würde dem Beispiel der ägyptischen oder libyschen Aufstände folgen: "Plötzlich kommt ein General, der seine Agenda durchsetzen kann, ganz egal zu welchem Preis. Mit dem Scheinargument der Sicherheit, Stabilität und Einheit des Landes." Doch die Sudanesen haben die Hoffnung auf eine echte Erneuerung nicht aufgegeben. "Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit", singen die Demonstranten auf den Straßen Khartums.

"Das Militär hat versichert, kein Chaos zuzulassen. Einerseits kann das bedeuten, sie würden für einen geregelten Übergang sorgen. Andererseits kann das aber auch als versteckte Drohung verstanden werden. Nach dem Motto: Wenn ihr weiterhin demonstriert, werden wir Gewalt anwenden. Aber wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickeln wird", sagt Sudan-Experte Simon.