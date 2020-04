Wohin geht die Reise? Der Tourismus nach der Corona-Krise

DW: Die Welttourismusorganisation UNWTO prognostiziert für dieses Jahr, dass nur noch eine Milliarden Menschen international reisen werden im Vergleich zu 1,4 Milliarden im Jahr 2019. Das ist ein Drittel weniger. Hat es einen Einbruch in dieser Größenordnung überhaupt schon einmal gegeben?

Ulf Sonntag: Nein, den hat es so in der Form noch nicht gegeben. Und ich bin mir unschlüssig, ob die Annahmen der UNWTO nicht sogar zu optimistisch sind. DieOECD, also die Organisation der Industriestaaten, rechnet für ihre 36 Mitgliedsstaaten sogar mit einem Einbruch von 40 bis 70 Prozent an internationalen Reisenden in diesem Jahr.

Die Spanische Treppe in Rom: Der Touristenhotspot ist verwaist

In Deutschland ist gerade die große Diskussion über den Sommerurlaub im Gange. Was glauben Sie: Müssen wir dieses Jahr alle zu Hause bleiben?

Es hängt alles von den politischen Rahmenbedingungen ab, und die sind sehr schwer vorauszusagen. Der Wille der politisch Entscheidenden scheint vorhanden zu sein. Es gibt auch erste Szenarien, in welcher Reihenfolge Touristen wieder in die Urlaubsorte dürfen: nämlich zuerst Eigentümer von Zweitwohnsitzen, dann Übernachtungstouristen und zuletzt Tagesgäste. Ich hoffe, dass wir vielleicht ab Mitte, Ende Mai wieder ein erstes zartes Pflänzchen von Inlandstourismus sehen werden. Aber ab wann wir wieder Grenzen überschreiten dürfen, kann wirklich im Moment niemand sagen.

Die deutschen Ostsee- und Nordseebäder überlegen zum Beispiel, nur jedes zweite Hotelbett zu belegen, um die Massen zu reduzieren. Aus Italien kam der Vorschlag, Strandliegen und Restauranttische mit Plexiglasboxen voneinander trennen. Wie realistisch sind solche Vorschläge?

Wir werden den Abstandsregeln noch lange folgen müssen, bis es einen Impfstoff gegen Corona gibt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass im Moment solche Planspiele gemacht werden: Wie kann man verhindern, dass sich zu viele Menschen auf zu engem Raum aufhalten? Eine Lösung könnte sein, dass eben nur jedes zweite Zimmer vermietet wird. Oder nur jedes zweite Hotel öffnet. Oder dass man sich am Strand nicht zu nahe kommt. Ob Plexiglas wirklich die Lösung ist, muss man im Detail sehen. Aber an diesen Beispielen sieht man, wie kreativ und innovativ versucht wird, die stark gefährdete Tourismusindustrie zu retten.

Wir in Deutschland sind da ja ganz gut aufgestellt, weil wir den Strandkorb haben oder?

(lacht) Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Der Strandkorb wurde zwar erfunden, um die Urlauber an Nord- und Ostsee vor den kalten Wind hier oben im Norden zu schützen. Aber ja, er ist auch bestens als Abstandshalter geeignet.

Ostsee-Insel Fehmarn 2019: So dicht werden die Strandkörbe in diesem Sommer wohl nicht stehen

Schauen wir in die fernere Zukunft: Viele bewegt die Frage, wann es wieder volle Reisefreiheit geben wird. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit wir wieder grenzenlos reisen können?

Ich befürchte, die Öffnung der Grenzen für den Reiseverkehr werden wir erst ganz am Ende des schrittweisen Rückgangs zur Normalität erleben. Vielleicht zunächst hier in Europa. Aber global? Da brauchen wir wohl erst einen Impfstoff gegen Corona oder eine wirksame Behandlung.

Werden die Menschen dann genau so sorglos und selbstverständlich reisen wie zuvor oder rechnen Sie mit einem veränderten Reiseverhalten der Menschen, weg vom Massentourismus?

Der Tourismus gehört in fast allen Gesellschaften, zumindest in Europa, zum normalen Leben dazu. Und die Menschen werden froh sein, wieder reisen zu dürfen. In welchem Umfang sie sich das leisten können, hängt davon ab, wie hart wir von der folgenden Wirtschaftskrise getroffen werden. Aber insgesamt wird der Nachholbedarf sehr groß sein.

Ulf Sonntag, Leiter der Marktforschung am Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa

Allerdings ist es schwer vorauszusagen, ob die Menschen ganz genau so reisen wie zuvor oder ob einige für sich Konsequenzen ziehen. Die aktuelle Diskussion in der Branche geht eher in Richtung des qualitätsorientierten Tourismus. Reiseveranstalter und ihre Partner in den Zielregionen nutzen vielfach die Zeit, um die Angebote nachhaltiger zu gestalten. Auch bei den Kunden gibt es eine gewisse Bereitschaft, zukünftig etwas nachhaltiger zu reisen, falls es die Kosten es zulassen. Wenn es also eine Chance für die Branche gibt, sich neu zu orientieren und zukünftige Urlaubsprodukte anders aufzustellen, dann ist sie jetzt. Ob wir uns nach Corona aber wirklich ein Stück weg vom Massentourismus, so wie wir ihn kannten, bewegt haben, ist offen.

Die Corona-Krise treibt viele touristischen Unternehmen und Firmen weltweit in die Insolvenz, und damit wird die Konkurrenz am Markt deutlich geringer werden. Müssen wir am Ende der Pandemie mit höheren Reisekosten rechnen?

Es ist natürlich schmerzhaft, dass jetzt eine Reihe von Tourismusbetrieben unverschuldet in die Pleite getrieben wird. Aber auch wenn die Konkurrenz am Ende der Corona-Krise kleiner sein sollte, die Nachfrage ist es zunächst auch. Weil Ängste und Vorbehalte bei den Menschen existieren und weil viele ihr Geld erst einmal zusammenhalten wollen und müssen. Deshalb schätzen wir, dass die Preise nicht exorbitant steigen. Aber wir rechnen auch nicht mit totalen Schnäppchen.

Interessant ist auch ein Blick auf die Kreuzfahrt-Industrie. Die stand in den letzten Wochen besonders im Fokus der Nachrichten. Wird sie einen bleibenden Imageschaden davontragen?

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Das Gegenteil von Jetset Heute Palma, morgen Barcelona, übermorgen Marseille - und das ganz ohne lästiges Kofferpacken. Kreuzfahrttouristen schätzen den Komfort des schwimmenden Hotels. Sie können an Land die Metropolen der Welt erkunden, abends an ihrer Lieblingsbar einen Cocktail genießen und danach ins immer gleiche Bett fallen. Nirgendwo reist es sich wohl stressfreier als auf einem Kreuzfahrtschiff.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Wohlfühloase für Jung und Alt Kreuzfahrten langweilig und nur etwas für Rentner - dieses Klischee hat längst ausgedient. Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff ist auch beim jüngerem Publikum äußerst beliebt. Die Ozeanriesen bieten ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Von Sport über Wellness bis zur bunten Unterhaltungsshow ist für jeden etwas dabei.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Kreuzfahrt auf dem Expeditionsschiff Wer die Massen auf den großen Schiffen meiden möchte, kann eine Expeditionskreuzfahrt buchen. Die ist nicht nur kleiner, persönlicher und umweltfreundlicher als eine herkömmliche Kreuzfahrt, sondern erschließt auch entlegene Gegenden wie die Arktis und Antarktis. Die Exklusivität hat natürlich ihren Preis: Expeditionsreisen sind um ein vielfaches teurer als eine durchschnittliche Kreuzfahrt.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Rundum sorglos für kleines Geld In den zahlreichen Angeboten der großen Reiseveranstalter ist alles drin. Ihre Kunden schätzen es, sich um nichts kümmern zu müssen. Mit ein paar Klicks ist das Rundum-Wohlfühl-Programm gebucht. Essen und Trinken sind meist inklusive, oft sind sogar die Flüge im Preis inbegriffen. Und all das gibt es zu unschlagbar niedrigen Preisen.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Hohe Umweltbelastung Den wahren Preis zahle vor allem die Umwelt, kritisieren Umweltschützer. Denn auch wenn sich die Kreuzfahrtindustrie mittlerweile um einen grünen Anstrich bemüht: Der Großteil ihrer Schiffe fährt noch immer mit Schweröl, dem giftigsten aller Kraftstoffe. Allerdings setzen einige Reedereien bereits auf sauberere Antriebsformen wie Flüssiggas, Schiffsdiesel und sogar Hybrid-Elektrosysteme.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Dicke Luft Da Kreuzfahrtschiffe oft direkt in der Stadt ankern, belasten sie Touristen und Bewohner gleichermaßen. Die Stromversorgung des Schiffes wird im Hafen mit Marinediesel sichergestellt. Der ist zwar sauberer als Schweröl, aber immer noch um ein Vielfaches schmutziger als PKW-Diesel. Die Luftqualität leidet immens. Eine flächendeckende Landstromversorgung könnte die Lösung sein.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Massenabfertigung Nicht nur an Deck kann es manchmal richtig voll werden. Auch die Städte leiden unter dem immer größeren Andrang der Kreuzfahrttouristen. Besonders in kleinen Städten wie Venedig oder Dubrovnik verstopfen die Landgänger die Straßen und belagern die Sehenswürdigkeiten. Einige Kommunen haben mittlerweile auf die Proteste ihrer Anwohner reagiert und die Zahl der erlaubten Kreuzfahrtschiffe reduziert.

Das Für und Wider einer Kreuzfahrt Satte Gewinne, schlecht bezahltes Personal Um Steuern zu sparen, fahren fast alle Kreuzfahrtschiffe unter sogenannten "Billigflaggen". Durch Registrierung ihrer Schiffe in Ländern wie Italien, Malta oder auf den Bahamas zahlen die Reedereien weniger Steuern und fahren größere Gewinne ein. Die kommen jedoch oft nicht bei den Mitarbeitern an. Vor allem das Servicepersonal arbeitet in vielen Fällen weit unter dem deutschen Mindestlohn. Autorin/Autor: Felix Schlagwein



Ich kann mir vorstellen, dass die Kreuzfahrtindustrie etwas stärker argumentieren und informieren muss als vielleicht andere Reisesegmente. Eben weil die unschönen Bilder von den Schiffsquarantänen in der Presse waren. Und es ist nun einmal eine Urlaubsform, wo viele Menschen auf engem Raum für eine lange Zeit zusammen leben. Allerdings höre ich aktuell, dass für nächstes Jahr die Kreuzfahrten schon wieder ziemlich gut gebucht werden. Das heißt, die Kunden trauen der Branche durchaus zu, die Sicherheit auf den Schiffen wieder zu gewährleisten. Es ist interessant zu sehen, in welchem Verhältnis die Faszination für eine Urlaubsart einerseits und die Risikowahrnehmung und das Sicherheitsbedürfnis andererseits stehen.

Letzte Frage: Wenn das Reise wieder ohne Einschränkungen möglich sein wird, was ist für Sie persönlich das nächstes Reiseziel?

Wir haben jetzt für den Sommer eigentlich eine Reise nach Portugal geplant. Und ich hab ehrlich gesagt die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben, dass doch ein Wunder geschieht und wir dorthin fahren können. Wenn nicht, dann holen wir es später einfach nach. Ansonsten bin ich der Prototyp eines multioptionalen Kunden: Ich kann mir fast überall vorstellen, einen schönen Urlaub zu verbringen – je nachdem, was möglich sein wird.