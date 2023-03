Zum Kirschblüten-Selfie nach Bonn

In den ersten Apriltagen gibt es in der Bonner Altstadt eine wahre Farb-Explosion: Dann blühen die Kirschbäume entlang der Straßen in den schönsten Rosatönen. Touristen und Hobby-Fotografen aus aller Welt kommen in die Stadt am Rhein für ein Kirschblüten-Selfie. Besonders japanische Touristen sind von dem Spektakel angetan: Sie feiern daheim das Kirschblütenfest Hanami.