WM 2023: Debütant Philippinen feiert ersten Sieg

Die fast 38.000 Fans im Stadion in Wellington in Neuseeland feuerten ihr Team lautstark an. Einige wenige Fans der Philippinen waren zwar auch vor Ort, drangen mit ihren Anfeuerungsrufen aber nicht wirklich durch. Doch das änderte sich nach einer knappen halben Stunde, als Sara Eggesvik eine Flanke scharf von der rechten Seite in den Strafraum schlug. Stürmerin Sarina Bolden setzte sich im Fünfmeterraum gegen zwei Neuseeländerinnen durch und köpfte den Ball zum 1:0-Siegtreffer ins Tor. "Ich kann gar nicht glauben, was wir erreicht haben", sagte Flankengeberin Eggesvik nach dem Abpfiff unter Tränen. "Es zeigt, dass wir Großes erreichen können."

McDaniel: "Wir sind so glücklich"

Es war das erste WM-Tor überhaupt für die Philippinen, die in Australien und Neuseeland erstmals bei einer WM-Endrunde dabei sind. Neben den lauten Jubelschreien der Spielerinnen, allen voran der Torschützin, war auch die eine kleine Gruppe auf der Tribüne zu hören, die ausgelassen die philippinischen Fahnen schwenkte. "Wir haben unser erstes Spiel gewonnen. Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Torhüterin Olivia McDaniel. "Es bedeutet uns und unserem Land alles. Wir sind so glücklich."

Der Coach der Asiatinnen, der Australier Alen Stajcic, resümierte ebenfalls zufrieden: "Es war sehr emotional, es ist unglaublich. Es war vielleicht im Mannschaftssport der größte Erfolg für die Philippinen. Natürlich brauchten wir auch das Quäntchen Glück, aber wir haben uns das Glück auch mit unserer Spielweise erarbeitet."

Beste Fußballmannschaft der Region

Für die "Malditas", die international bis ins vergangene Jahr keine Rolle gespielt hatten, sind die letzten Monate wie ein großer Fußball-Traum. Seitdem Nationaltrainer Stajcic vor allem auf im Ausland lebende Filipinas setzt, geht die Erfolgskurve nach oben. 2022 konnte das Team erstmals die Südostasien-Meisterschaft gewinnen - mit einem 3:0-Finalsieg gegen die regionale Fußball-Großmacht Thailand. Anschließend lösten die Philippinen das Ticket für die WM, die Euphorie im Land kannte keine Grenzen mehr.

Die philippinische Nationalmannschaft der Frauen schreibt bei der WM 2023 Geschichte Bild: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Präsident Ferdinand Marcos Junior lud die ganze Mannschaft sogar auf seinen Amtssitz ein. "Es sind die über die Jahre gebrachten Opfer und harten Trainings. Ich kann nur erahnen, wie hart es gewesen ist, während der Pandemie zu trainieren", sagte der Staatschef. "Ihr macht uns stolz - auf euch, und darauf, Filipino zu sein."

Der bisherigen Erfolgsgeschichte wollen die Spielerinnen jetzt noch ein weiteres Kapitel hinzufügen. Die Philippinen hatten zum Auftakt 0:2 gegen die von der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Inka Grings trainierte Schweiz verloren. Doch jetzt ist in der Gruppe wieder alles offen, der Außenseiter wittert zum Vorrundenabschluss Morgenluft. Im Gruppenfinale treffen die Spielerinnen der Philippinen in Auckland auf das Team Norwegens. Im anderen Gruppenspiel stehen sich in Dunedin WM-Gastgeber Neuseeland und die Schweiz gegenüber.