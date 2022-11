WM 2022 in Katar: Senegal will nach den Sternen greifen

Aliou Cissé will mit seinen "Löwen der Tiranga" bei der WM in Katar hoch hinaus. "Wir wissen, dass eine große Aufgabe vor uns liegt, aber wir werden unser Bestes geben, um unser Volk und unseren Kontinent stolz zu machen", sagte der Nationaltrainer von Afrikameister Senegal der DW. Der 46-Jährige stand als Spieler in jener Mannschaft, die 2002 in Japan und Südkorea bei der ersten WM-Teilnahme Senegals gleich bis ins Viertelfinale vorstieß. Diesen Überraschungscoup wollen Cissé und sein Team nun beim dritten WM-Auftritt des Landes nach 2002 und 2018 möglichst noch übertrumpfen.

Der Senegal spielt zunächst in der Gruppe A gegen die Niederlande, Gastgeber Katar und Ecuador. "Wir haben bei dieser WM Ambitionen", betont Cissé. "Aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Unser Ziel ist es zunächst, die Gruppe zu überstehen. Sollten wir dann in den K.o.-Spielen stehen, haben wir genug Erfahrung, um bei dem Turnier ein Wörtchen mitzureden."

Afrikameister mit großem Teamgeist

Bei der WM 2018 in Russland hatte Senegal das Achtelfinale knapp verpasst. Das Team hatte zum Abschluss der Gruppenphase punkt- und torgleich mit Japan auf Platz zwei hinter Kolumbien gestanden und auch das direkte Duell beider Teams war unentschieden ausgegangen. Deswegen entschied die Fairplay-Wertung zugunsten Japans . Die "Löwen" hatten in ihren drei Gruppenspielen mehr Gelbe Karten kassiert als die Japaner.

Im vergangenen Februar triumphierte die Nationalmannschaft Senegals um seinen Star, FC-Bayern-Profi Sadio Mané, dann erstmals beim Afrika-Cup. Ex-Nationalspieler El Hadji Diouf traut der aktuell stärksten Mannschaft des Kontinents bei der WM in Katar viel zu - nicht zuletzt, weil sie von seinem früheren Teamkollegen und -kapitän Cissé geleitet wird. "Aliou ist nicht nur einfach ein Trainer, er ist ein geborener Anführer", sagte Diouf der DW. "Das ganze Land steht hinter dieser Mannschaft und will es zu einem der besten Teams der Welt machen."

Immer mit hundert Prozent bei der Sache: Nationaltrainer Aliou Cissé

Der Triumph beim Afrika-Cup im eigenen Land hat das Nationalteam noch mehr zusammengeschweißt. "Wir sind eine geschlossene Einheit, eine Familie, jeder spielt für jeden", sagte Kapitän Kalidou Koulibaly der DW. "Das ist der Geist, den wir überall hineinbringen. Wir müssen die senegalesische Flagge repräsentieren, wenn wir spielen. Bei der Weltmeisterschaft wollen wir der ganzen Welt zeigen, dass wir eine großartige Mannschaft sind - die beste in Afrika und eine der besten der Welt."

Mané - ein bescheidener Star

Wenn das Team bei der WM weit kommen will, muss Superstar Sadio Mané in Bestform sein. Der berühmteste Fußballer Senegals hat ein ereignis- und erfolgreiches Jahr hinter sich. Im Afrika-Cup-Finale gegen Ägypten verschoss er zunächst in der ersten Halbzeit einen Strafstoß, wurde dann aber zum Helden: Im Elfmeterschießen verwandelte er den letzten Elfmeter.

Auch die Neuauflage des Duells gegen Ägypten - Ende März in der dritten Runde der WM-Qualifikation - wurde erst im Elfmeterschießen entschieden. Und wieder war es der nervenstarke Mané, der den letzten Elfmeter im Netz versenkte und damit Senegal das WM-Ticket für Katar sicherte. Ende Juli wurde Mané zum zweiten Mal nach 2019 zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt. Zu diesem Zeitpunkt war der 30-Jährige bereits für eine Ablösesumme von mehr als 30 Millionen Euro vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister FC Bayern gewechselt.

Manés Treffer im Elfmeterschießen gegen Ägypten sicherte Senegal das WM-Ticket für Katar

Die jüngsten Erfolge seien weder Mané noch der Nationalmannschaft Senegals zu Kopf gestiegen, sagte Abdoulaye Thiam, Journalist der senegalischen Zeitung "Sud Quotidien", der DW. "Eine der größten Stärken der Mannschaft liegt in der Bescheidenheit, wie sie Sadio Mané verkörpert. Er ist ein Star, behält aber immer einen klaren Kopf."

Auch Senegals Ex-Star Diouf, zweimal Afrikas Fußballer des Jahres, ist begeistert von Mané und sieht Parallelen zu seiner eigenen Rolle: "Die größte Gemeinsamkeit zwischen uns ist die Liebe zu unserem Land. Wir wollen die Bevölkerung glücklich machen. Wir wollen Vorbilder für die junge Generation sein. Es geht hier nicht nur um Talent, sondern es ist eine Herzensangelegenheit."

Halbfinale, Finale, Titel?

Nach dem Viertelfinal-Einzug bei der WM 2002 folgte eine Durststrecke: Dreimal in Folge konnte sich das senegalesische Team nicht für die WM qualifizieren. Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. In der Rangliste des Fußball-Weltverbands FIFA steht der Senegal vor der WM in Katar auf Rang 18 und ist damit das bestplatzierte afrikanische Land in den vergangenen vier Jahren.

"Wir wollen der Welt beweisen, dass wir in der Lage sind, das Halbfinale oder das Finale zu erreichen oder sogar die Weltmeisterschaft zu gewinnen", sagte Augustin Senghor, Präsident des senegalesischen Fußballverbands, der DW. "Wenn ein afrikanisches Land diese Mission haben kann, dann der Senegal."

Dieser Artikel wurde von Stefan Nestler aus dem Englischen transkribiert.