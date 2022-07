Coronavirus

Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der Pandemie

Covid bedroht unsere Existenz - und trotzdem bleiben wir zuversichtlich. So wie eine eine deutsche Feuerkünstlerin in Spanien. Außerdem in deiser Sendung: Portugal hat die gefährliche Omikron-Variante BA5 bereits überwunden. Was können wir von den Portugiesen lernen? Und wir besuchen Menschen in Südafrika, die die Pandemie aus der Bahn geworfen hat.