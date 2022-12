DW Nachrichten

Wirecard-Prozess startet: Drei Manager angeklagt

Ob in Singapur, Malaysia oder auf den Philippinen, überall bot Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München seine digitalen Zahlungssysteme an. Die Firma wurde Aushängesschild für Deutschland, dabei waren viele Geschäfte einfach Fake. Nach der Pleite 2020 hat jetzt der Gerichtsprozess begonnen.