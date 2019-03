Wir wollen Ihr Reisevideo!

Zeigen Sie uns Sonnenziele wie die Insel Providencia in der Karibik oder Sehenswürdigkeiten wie Schloss Nymphenburg in München. Geben Sie uns einen Eindruck von so beeindruckenden Städten wie Singapur. Begleiten Sie mit der Kamera Ihre Wanderung zu Naturattraktionen wie den Cliffs of Moher an der Küste von Irland. Gleich wo Sie waren oder wie Sie Ihren Urlaub verbracht haben: Schicken Sie uns Ihr Video!

Ihr Reisevideo in unserer Sendung

Mit ein bisschen Glück präsentieren wir Ihren Film in unserem Reisemagazin Check-in in der Zuschauer-Rubrik Video-Mail. Sollten Sie dabei sein, informieren wir Sie rechtzeitig vor der Ausstrahlung. Viel Glück!

So geht's!

Ihr Clip soll maximal zwei Minuten lang sein (Größe bis zu 180 MB), gerne auch kürzer. Und Sie müssen ihn mit Smartphone, Fotoapparat oder Kamera selbst gedreht haben. Bitte verwenden Sie im Video keine Schrifteinblendungen. Sollten Sie Musik nutzen, nennen Sie uns bitte Titel und Komponist. Und schreiben Sie kurz dazu, wie das Reiseziel heißt und warum Touristen es Ihrer Meinung nach sehen sollten.

Da es zur Zeit gelegentlich Probleme mit dem Upload über Mobilgeräte gibt, ist der sicherste Weg, uns Ihre Videos zu schicken, über die Desktop-Version dieser Seite.



Teilnahmebedingungen