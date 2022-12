Wintersturm trifft weite Teile der USA

Die USA werden über die Weihnachtstage von einer Kältewelle heimgesucht. Der US-Wetterdienst (NWS) spricht von einem "historischen" Wintersturm. "Von Küste zu Küste" drohten Gefahren durch drastische Temperaturstürze, eiskalte Winde und massiven Schneefall. In Denver im US-Bundesstaat Colorado seien die Temperaturen beim Durchzug der arktischen Kaltfront innerhalb von 24 Stunden um rund 40 Grad gefallen.

Im Bundesstaat Kansas kamen drei Menschen auf schnee- und eisglatten Straßen ums Leben. Angesichts frostiger Temperaturen sei der Zustand der Straßen vielerorts weiter sehr schlecht, schreibt die Zeitung "USA Today". Nach Angaben der Webseite PowerOutage.us hatten 1,4 Millionen US-Haushalte vor allem an der Ostküste am Freitag keinen Strom.

Ein Generationensturm

Nach Schätzungen könnten rund 90 Millionen Menschen in 37 US-Bundesstaaten von dem extremen Winterwetter betroffen sein.

Der NWS im US-Bundesstaat New York warnte vor einem "Sturm, wie er einmal pro Generation vorkommt", mit eisigen Windböen von mehr als 105 Kilometern pro Stunde. In Minnesota sprach der NWS von einem "lebensbedrohlichen Phänomen", das ernst zu nehmen sei. US-Präsident Joe Biden fand drastische Worte: "Das ist nicht einfach ein verschneiter Tag, wie aus der Kindheit. Das ist ernst!"

Kälterekorde werden fallen

Die Kaltfront zieht vom Mittleren Westen nach Osten. US-Medien erwarten einen sogenannten "Bombenzyklon", einen besonderen und schweren Sturm. In den Bundesstaaten Montana, South Dakota und Wyoming seien bereits Werte um minus 45 Grad Celsius gemessen worden.

Auch im Südstaat Alabama zieht plötzlich der Winter ein

Meteorologen sagen Blizzards (starke Schneestürme) an den Großen Seen im Norden, Blitzeis an der Ostküste und bittere Kälte bis herunter an die Grenze zu Mexiko voraus. Dem Nationalen Wetterdienst zufolge könnten in einigen Städten wie Philadelphia oder Sioux City Kälterekorde eingestellt werden.

Bitterer Frost auch im sonst warmen Süden der USA

Für die Bundesstaaten Louisiana, Teile von Mississippi, Alabama und Texas wurde eine extreme Frostwarnung ausgerufen. In manchen Teilen Louisianas, wo üblicherweise ein eher subtropisches Klima herrscht, werden Temperaturen von bis zu minus 15 Grad bei starken Winden erwartet. In Texas bereitet man sich auf bis zu minus 26 Grad vor. Und im Norden der USA werden an jedem der Großen Seen Wellen von bis zu sechs Metern Höhe vorhergesagt.

Bereits am Mittwoch hatten die Bundesstaaten Georgia, North Carolina und Kentucky den Notstand ausgerufen. "Wir erwarten Wetter, wie wir es seit einem Jahrzehnt oder mehr nicht mehr gesehen haben", erklärte der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp. Für den Bundesstaat an der Südatlantik-Küste der USA wurden Temperaturen von minus zwölf Grad Celsius vorhergesagt.

Reisechaos zu den Feiertagen

Der extreme Kälteeinbruch bringt die Weihnachtsreisepläne von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern durcheinander. An den Flughäfen spielen sich chaotische Szenen ab. Mehr als 3000 Flüge seien allein am Freitag gestrichen worden, meldete die Webseite FlightAware. Vor allem Passagiere im Norden, rund um die großen Seen, müssen auf ihre Reise verzichten.

Die Anzeigetafel am O'Hare International Airport in Chicago zeigt Ausfälle und Verspätungen

Videos zeigen, wie eine ganze Armada von Schneepflügen versucht, das Rollfeld des Chicago O'Hare International Airport, einem der wichtigsten Flughäfen des Landes, freizuschaufeln. Eine Flugstunde weiter östlich, in Cleveland am Südufer des Eriesees, fielen laut FlightAware am Freitag fast 70 Prozent aller Flüge aus.

Auch auf dem Landweg geht es nicht voran. Zahlreiche Zug- und Busverbindungen fallen aus und die Behörden warnen vor Fahrten mit dem Pkw. Wer wegen Schnee und Eis auf den Straßen steckenbleibt, für den könnten die eisigen Winde zur lebensbedrohlichen Falle werden, warnt der Wetterdienst.

Für Obdachlose geht es "um Leben und Tod"

Besonders hart trifft es aber die, die kein Dach über dem Kopf haben. Überall im Land versuchen Helfer, die vielen Obdachlosen vor der Kälte zu retten. Der Leiter einer Kirchenmission in Augusta im US-Bundesstaat Georgia sagte: "In einer normalen Nacht geht es vielleicht nicht um Leben und Tod. Aber jetzt schon."

Der Temperatursturz ist für Obdachlose lebensgefährlich

Doch genauso schnell wie der Kälte-Spuk über die USA hereingebrochen ist, könnte er auch wieder vorbei sein. In einigen Gegenden im Nordwesten des Landes würden die Temperaturen bald wieder in die Höhe schnellen, wenn der Kern der kalten Luft durchgezogen sei, prognostizieren die Meteorologen. An vielen Orten soll es bereits am Wochenende wieder um 20 bis 30 Grad wärmer sein.

rb/sti/nob/gri (AFP, AP, dpa Reuters)