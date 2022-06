Wimbledon: Serena Williams' Comeback endet in Runde eins

War es das für Tennis-Superstar Serena Williams? Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin verlor beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gleich ihr Auftaktmatch gegen die Französin Harmony Tan in drei Sätzen mit 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Damit scheiterte das Comeback der 23-maligen Grand-Slam-Turniersiegerin bereits, bevor es richtig beginnen konnte. Williams hatte verletzungsbedingt eine einjährige Wettkampfpause einlegen müssen. "Es war ein sehr langer Kampf", sagte sie nach dem Match und erinnerte an ihre langwierige Oberschenkelverletzung, die sie sich 2021 in Wimbledon zugezogen hatte: "Es ist aber definitiv besser als letztes Jahr."

Vergebliche Jagd auf Courts Rekord

Die Zuschauer auf dem Centre Court verabschiedeten Williams nach ihrer Niederlage mit großem Applaus. Der Frage, ob sie nun ihre Karriere beenden werde, wich die US-Amerikanerin aus. "Wer weiß, wo ich als nächstes auftauchen werde", antwortete Williams. Den letzten ihrer 23 Grand-Slam-Turniererfolge hatte sie 2017 bei den Australian Open gefeiert. Seitdem scheiterten alle ihre Versuche, Titel Nummer 24 hinzuzufügen und damit den 49 Jahre alten Grand-Slam-Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen.

Nach 3:10 Stunden war Schluss

Angefeuert von Schwester Venus und ihrer Mutter war Serena Williams zu Beginn die fehlende Matchpraxis und Spritzigkeit anzumerken. Nur im Doppel hatte sie zuletzt einige Turnierspiele absolviert. Die siebenmalige Wimbledonsiegerin wollte die Ballwechsel kurz halten und bejubelte Punktgewinne mit lauten Schreien.

Serena Williams kämpfte bis zum Ende, doch es reichte nicht

Nach dem Verlust des ersten Satzes steigerte sich Williams im zweiten Durchgang. Im entscheidenden Tie-Break des dritten Satz verspielte sie einen 4:0-Vorsprung. Einen Matchball wehrte Williams noch ab, den zweiten verwandelte Harmony Tan nach einer Spielzeit von drei Stunden und zehn Minuten. "Es ist ein Traum für mich. Ich habe Serena im Fernsehen gesehen, als ich jung war", schwärmte die 24 Jahre alte Französin nach dem Sieg über ihr früheres Vorbild. "Ich hatte Angst auf dem Platz, war am Ende aber ziemlich glücklich."

