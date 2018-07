Wiener Stephansdom bleibt höchste Kirche Österreichs

Zehn Appetizer für den Wien-Trip

Wiener Schnitzel

Das Traditionsrestaurant Figlmüller nimmt Kalbfleisch von der Karreerose. Das Schnitzel unter Frischhaltefolie auf 5 mm flachklopfen. Salzen, Mehlen, in aufgeschlagener Eimasse - wer will auch mit etwas Sahne - wenden und panieren in Kaisersemmel-Brösel. Diese nicht festdrücken! Ausbacken in Öl bei 170 Grad - zum Schluss einen Löffel Butter dazu - bis das Schnitzel souffliert und goldgelb ist!