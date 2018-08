Reise

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt

In welcher Großstadt lebt es sich am besten? Der "Economist" ist der Meinung: in Wien. Aus Deutschland ist keine einzige Stadt unter den Top Ten. In einer anderen Studie sieht es besser aus.

Österreichs Hauptstadt Wien hat die australische Metropole Melbourne als lebenswerteste Stadt der Welt abgelöst. Dies geht aus dem alljährlich vielbeachteten Städtevergleich des englischen Magazins "The Economist" hervor. Auf Platz drei folgt Osaka (Japan). Es ist das erste Mal, dass eine europäische Stadt die Liste anführt. Damit endet die Erfolgsserie Melbournes, das den Titel die vergangenen sieben Jahre innehatte. 140 Städte wurde anhand von Kriterien wie Lebensstandards, Kriminalitätsrate, Gesundheitsversorgung, Kulturangebot, Umweltsituation, Schulsystem und städtische Infrastruktur bewertet. Der Sieg für Wien fiel äußerst knapp aus. Von 100 möglichen Punkten erhielt die Donau-Metropole 99,1. Melbourne lag minimal dahinter mit 98,4. Keine Spitzenplätze für deutsche Städte Eine deutsche Stadt ist nicht unter den Top Ten vertreten. Am besten platziert ist Frankfurt auf Platz 12. Hamburg, das es im vergangenen Jahr als einzige gerade noch auf Platz 10 geschafft hatte, liegt jetzt nur noch auf Platz 18. Außerdem befinden sich Berlin, München und Düsseldorf unter den ersten dreißig der Liste. Trotz des ersten Platzes für Wien schnitten europäische Städte in Sachen Lebensqualität insgesamt nicht mehr so gut ab. Nur Kopenhagen (Platz 9) schaffte es unter die ersten zehn. Reisetipps für Wien Monumentale Pracht Die österreichische Hauptstadt ist eine Millionenmetropole, und einzigartig als Marke. Wiener Jugendstil, Wiener Kaffeehaus, Wiener Walzer - wo Wien davorsteht, gibt es das gewisse Etwas zu entdecken.

Reisetipps für Wien Rund um den Stephansdom Das historische Herz von Wien schlägt im 1. Bezirk. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur diesen innerhalb der Stadtmauer. Daran erinnert die Ringstraße um die Innere Stadt. Spiralförmig rundherum gruppieren sich heute 22 weitere Bezirke. Ein Stadtplan, der Besuchern unterwegs die Orientierung leicht macht. Die Bezirksnummern stehen zusätzlich auf den Straßenschildern.

Reisetipps für Wien Rendezvous mit Fiaker Die Pferdedroschken gehören zum Wiener Stadtbild wie der Stephansdom und die Jugendstilbauten. Fiaker heißen sie nach der Pariser Rue de Saint Fiacre, wo im 17. Jahrhundert erstmals ein Standplatz für Lohnkutschen war. Mit etwas Glück wird der berühmt-berüchtigte Wiener Schmäh vom Kutscher während der Fahrt gleich mitgeliefert.

Reisetipps für Wien Wiener Jugendstil Vom Dach der Wienzeile 38 grüßen zwei Ruferinnen, florale Ornamente schmücken die Fassade. Das prächtige Wohnhaus, 1898/1899 gebaut, steht für das Gesamtwerk des Architekten und Stadtplaners Otto Wagner (1841-1918). Er gehört zusammen mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Othmar Schimkowitz und Egon Schiele zur Wiener Secession. Die Künstlergruppe prägte den Jugendstil entscheidend mit.

Reisetipps für Wien Kuss im Belvedere Im 3.Bezirk gibt es gleich zwei barocke Schlösser (Oberes und Unteres Belvedere) und die weltgrößte Sammlung von Gemälden des Jugendstil-Künstlers Gustav Klimt. Ein angemessener Rahmen für sein wohl berühmtestes Werk "Der Kuss". Von dort lohnt sich der Parkspaziergang einen sanften Hügel hinab zur nahen Straßenbahnhaltestelle Unteres Belvedere. Bis ins Zentrum sind es nur wenige Stationen.

Reisetipps für Wien Wiener Melange Die Kaffeehauskultur in Wien steht seit 2011 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Schon 1830 wurde die traditionelle Melange aus Kaffee, Mokka und geschäumter Milch serviert. Mit Sahnehaube wird ein "Kapuziner" daraus. Es gibt immer noch 150 klassische Kaffeehäuser wie das 1873 gegründete Café Landtmann.

Reisetipps für Wien Hunderwasser-Haus So unkonventionell wie das Gebäude war sein Schöpfer, der österreichische Künstler Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser (1928-2000). Sofort nach der Fertigstellung 1985 wurde es ein Touristenmagnet in Wien. Zu finden im 3. Bezirk zwischen Löwengasse und Kegelgasse.

Reisetipps für Wien Wiener Walzer Das "Goldene Denkmal" für den Walzerkönig Johann Strauss (1825 - 1899) im Stadtpark würdigt dessen nahezu 500 Werke. Darunter sind große Hits der Klassikszene wie der Donauwalzer, der Kaiserwalzer oder die Operette "Die Fledermaus". Traditionell wird beim Wiener Opernball mit dem von Strauß geprägten Kommando "Alles Walzer" die Tanzfläche für alle freigegeben.

Reisetipps für Wien Abendbummel am Albertinaplatz Links ragt das Flugdach "Soravia Wing" über den Eingang zum Kunstmuseum Albertina, in der Mitte reitet Erzherzog Albrecht in Bronze und rechts strahlt die Rückseite der Wiener Staatsoper. Hier befindet sich auch das Café Mozart, das in Roman und Film "Der dritte Mann“ von Graham Greene ein Schauplatz ist. Nur wenige Schritte weiter ist das legendäre Hotel Sacher.

Reisetipps für Wien Wiener Schnitzel Das Traditionsrestaurant Figlmüller nimmt Kalbfleisch von der Karreerose. Das Schnitzel unter Frischhaltefolie auf 5 mm flachklopfen. Salzen, Mehlen, in aufgeschlagener Eimasse - wer will auch mit etwas Sahne - wenden und panieren in Kaisersemmel-Brösel. Diese nicht festdrücken! Ausbacken in Öl bei 170 Grad - zum Schluss einen Löffel Butter dazu - bis das Schnitzel souffliert und goldgelb ist!

Reisetipps für Wien Burgtheater an der Ringstraße Als österreichisches Nationaltheater ist es die wichtigste Schauspielbühne des Landes. Blicke hinter die Kulissen bieten Führungen zu den Deckengemälden von Franz Matsch und den Klimt-Brüdern, den Skulpturensammlungen namhafter Dichter wie Hauptmann, Schnitzler, Raimund, Nestroy und, wenn keine Proben sind, auf die Bretter, die die Welt bedeuten inklusive Technik der größten Sprechbühne Europas. Autorin/Autor: Ille Simon

Australien und Kanada dominieren die Top Ten mit jeweils drei Städten: Melbourne, Sydney und Adelaide sowie Calgary, Vancouver und Toronto. Weltstädte wie New York (57), London (48) und Paris (19) schnitten wegen Verkehrsproblemen und hoher Kriminalität verhältnismäßig schlecht ab. Ganz unten auf der Liste stehen Damaskus (Syrien), Dhaka (Bangladesch), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) und Port Moresby (Papua-Neuguinea). Solche Städtelisten erfreuen sich regelmäßig großer Beliebtheit. Erst im Juli veröffentlichte das englische Magazin "Monocle" sein eigenes Ranking. Dort haben europäische Städte einen deutlich höheren Stellenwert: Wien liegt in dieser Studie hinter Tokio auf Platz drei. Die Nummer eins: München. In der Studie vom Economist aber liegt die bayerische Metropole nur auf Platz 18.

ks/ak (dpa, afp)

Die Redaktion empfiehlt