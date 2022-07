Wieder fluten Wassermassen den Osten Australiens

Teile der australischen Ostküste stehen nur vier Monate nach historischen Überschwemmungen erneut unter Wasser. Die Situation ist teilweise so dramatisch, dass die Regierung das Hochwasser im Bundesstaat New South Wales zur Naturkatastrophe erklärt hat, um schneller Gelder für die Flutopfer freimachen zu können. Besonders betroffen ist die Metropole Sydney. Im Großraum der Millionenstadt mit dem weltberühmten Opernhaus wurden ganze Gebiete meterhoch überflutet. Die australische Bundesregierung rief für insgesamt 23 überschwemmte Gebiete in New South Wales den Katastrophenfall aus.

Am Hawkesbury River in der Stadt Windsor, die nordwestlich von Sydney liegt

22 Menschen wurden in der Nacht von den Einsatzkräften aus den Fluten gerettet. Insgesamt gab es in New South Wales bislang eine Evakuierungsorder für 50.000 Menschen. Hunderte Anwohner forderten in der Nacht Hilfe an. Die Einsatzkräfte rückten immer wieder aus, um Häuser leer zu pumpen und Menschen zu retten. Fast 20.000 Haushalte waren ohne Strom. Straßen standen meterhoch unter Wasser, Brücken wurden unterspült. Der Bahnverkehr war nach Erdrutschen teilweise unterbrochen. Manche Gebiete, wie das Congewai Valley in der Hunter-Region, waren wegen der Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten. Vermutlich werde es noch Tage dauern, bis das Gebiet wieder zugänglich sei, hieß es.

Der Premier von New South Wales, Dominic Perrottet: "Wenn eine Evakuierungsorder vorliegt, dann verlassen Sie Ihr Haus"

Regionalpremier Dominic Perrottet forderte die Menschen auf, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. "Wenn eine Evakuierungsorder vorliegt, dann verlassen Sie bitte Ihr Haus." Die Krise sei "alles andere als vorbei", so der Politiker: Auch für den Rest der Woche würden in Teilen von New South Wales starke Regenfälle erwartet.

In vier Tagen so viel Regen wie in London in einem Jahr

Innerhalb von nur vier Tagen sei mehr Niederschlag gefallen als in London in einem ganzen Jahr, rechneten Meteorologen vor. Das verdeutlicht, was für Sturzbäche da vom Himmel gekommen sind. Verantwortlich ist ein mächtiges Tiefdruckgebiet zwischen Australiens Ostküste und der Nordinsel Neuseelands, das feuchte Luft und schwere Wellen an die Küste von New South Wales treibt.

Für 23 überschwemmte Gebiete in New South Wales hat Australiens Regierung den Katastrophenfall ausgerufen

"Wegen der früheren überdurchschnittlichen Niederschläge im Sommer und in Teilen des Herbstes fällt dieser Regen auf feuchte Böden und volle Wasserspeicher", schrieb der Klimaexperte Mark Howden von der Australian National University im "Sydney Morning Herald". Die Folge: Die Flüsse schwellen in Windeseile an und treten über die Ufer. Nach Einschätzung der Meteorologen wird die Unwetterfront nun entlang der Ostküste weiter Richtung Norden ziehen.

In immer größerem Ausmaß in immer kürzeren Abständen

Howden warnte, dass sich solche extremen Wetterereignisse in Zukunft häufen würden, "wenn wir nicht jetzt handeln". Es müsse schnell ein klarer Plan her, um die Auswirkungen der globalen Erderwärmung zu bekämpfen. Denn Australien leidet ganz besonders unter den Folgen des Klimawandels - Hitzewellen, Buschbrände und Hochwasser in immer größerem Ausmaß und immer kürzeren Abständen sind die Folge.

In Camden, einem südwestlich gelegenen Stadtteil von Sydney

Erst im März hatte es in Sydney und weiten Teilen von New South Wales und Queensland verheerende Überschwemmungen gegeben. Damals kamen bei den Unwettern 20 Menschen ums Leben. Viele Australier leiden noch unter den zerstörerischen Folgen der historischen Fluten und fürchten nun schon wieder um ihre Existenz.

Erste Bewährungsprobe für neuen Premier Albanese

Für die Regierung von Premierminister Anthony Albanese ist die Krise die erste große Bewährungsprobe. Der Labor-Chef, der seit Mai neuer Regierungschef ist, hat den Kampf gegen den Klimawandel zu einem zentralen Punkt seiner Agenda gemacht. Um diese schneller voranzutreiben, plant er ein neues "Mega-Ministerium für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser". Die konservative Vorgängerregierung von Kohle-Befürworter Scott Morrison stand hingegen wegen ihrer passiven Klimapolitik schwer in der Kritik. Albanese, der von einer Europa-Reise zurückerwartet wird, will sobald wie möglich persönlich ins Katastrophengebiet reisen.

Australien kämpft schon wieder gegen Überflutungen Aus Straßen werden Flüsse Wieder peitscht sintflutartiger Regen über die Region New South Wales (NSW). Aus Sydney und den umliegenden Orten sind derzeit an die 30.000 Menschen über Nacht evakuiert worden. Erst vor ein paar Monaten standen Orte in NSW unter Wasser. Der Schaden geht in die Milliardenhöhe.

Australien kämpft schon wieder gegen Überflutungen Keine Zeit für den Abbau In Camden, nahe Sydney, ist ein ganzer Park samt Karussells überflutet. Es gab keine Zeit mehr für Abbau und Abtransport. Das Wetterphänomen La Nina beschert Australien derzeit diesen Rekordregen. Normalerweise endet diese Phase im Juni, aber es besteht eine 50:50-Chance, dass es sich wiederholt, so die Meteorologen. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels und die Meereserwärmung.

Australien kämpft schon wieder gegen Überflutungen Rettung naht Bei dieser Rettungsaktion in Windsor wird ein Mann aus seinem in den Wassermassen treibendem Auto befreit. Der staatliche Notdienst hat alle Hände voll zu tun. Bereits jetzt soll es viermal so häufig wie sonst im Juli geregnet haben. Viele Regionen leiden noch unter den Zerstörungen der historischen Fluten und sind nun schon wieder von Hochwasser betroffen.

Australien kämpft schon wieder gegen Überflutungen Erinnerungsfoto Die Kinder haben gerade Schulferien. So ein Flutereignis will fotografisch festgehalten werden. Trotz der Ferien ruft der staatliche Notdienst dazu auf, die Reisepläne zu überdenken und wenn möglich zuhause zu bleiben, wenn es dort sicher ist. Die neue Labour-Regierung will aktiver werden in der Bekämpfung des Katastrophenrisikos, sagte Notfallmanagementminister Murray Watt.

Australien kämpft schon wieder gegen Überflutungen Pony-Rettungsaktion In der Region Milperra rückten die Rettungskräfte aus, um diese Ponys zu retten. In 24 Stunden gingen nach Angaben von Sicherheitsministerin Steph Cooke mehr als 1400 Notrufe bei der Feuerwehr ein. In den letzten Jahrzehnten wurde viel Auenland bebaut, welches eigentlich zur Versickerung diente. Billiges Land, das auch für einen kleineren Geldbeute erschwinglich sein sollte.

Australien kämpft schon wieder gegen Überflutungen Das ganze Ausmaß - ein Rückblick Eine Luftaufnahme der Region um Windsor aus dem Jahr 2021 zeigt das Ausmaß der letzten Flut. In den Regionen, die von den Überschwemmungen betroffen sind, leben meist nicht sehr einkommensstarke Familien. Viele können sich keine Hochwasserversicherung leisten. Und viele müssen noch die letzte Flut verdauen. Autorin/Autor: Claudia Dehn



