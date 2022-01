In Good Shape

Wie Wasserfilter Leben retten

Nach Angaben der WHO sterben jährlich rund 2,2 Millionen Menschen an Infektionskrankheiten durch unsauberes Wasser und mangelhafte Sanitäranlagen. Hinzu kommen viele Millionen Menschen, die durch schmutziges Wasser erkranken. Ein Projekt in Uganda schafft Besserung.