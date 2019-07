Wie sicher ist Deutschland für LGBTI-Reisende?

Zehn queere Orte in Berlin

Café Berio, Schöneberg

Nur wenige Schritte vom Nollendorfplatz entfernt, befindet sich das Café Berio, ein beliebter Treffpunkt für Lesben und Schwule in Berlin-Schöneberg. An heißen Sommertagen bietet sich besonders die Terrasse für eine nette Unterhaltung unter Freunden an. Das Café hat eine ausgezeichnete Auswahl an Speisen und Getränken, vor allem die selbstgebackenen Kuchen erfreuen sich großer Beliebtheit.