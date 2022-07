Wie reguliert der Körper Temperatur?

Egal ob bei Hitze oder Kälte, die Körpertemperatur schwankt kaum. Unsere körpereigene Klimaanlage passt sich perfekt an unterschiedliche Umgebungen an. Doch extreme Wärme bringt den Körper an seine Grenzen - und das kann lebensgefährlich sein.

Richtig Trinken bei Hitze

Kopfschmerz und Schwindel durch zu wenig Flüssigkeit - bei warmem Wetter ein häufiges Problem. Wie viel sollte man also trinken, was sind die besten Getränke und warum ist Wasser so wichtig für den Körper.

Saunieren fürs Herz

Studien belegen, dass regelmäßige Saunagänge tatsächlich gut für Herz und Immunsystem sind. Allerdings gibt es einige Regeln zu beachten, damit die Sauna tatsächlich ihre positive Wirkung entfalten kann.

(F)actually healthy: Mythen zu Sonnenschutz

Enthalten Sonnencremes tatsächlich schädliche Stoffe? Welche Arten von Sonnenschutz gibt es und brauchen wir überhaupt Sonnenschutz? Wir klären, was jeder zum Thema Sonnenschutz und Hautkrebs wissen sollte.

UV-Licht gegen Schuppenflechte

Sonnenstrahlen helfen dem Körper einerseits bei der Produktion von Vitamin D, können aber andererseits auch das Risiko für Hautkrebs erhöhen. Auf die richtige Dosis kommt es an. So auch bei der Behandlung von Schuppenflechte.

Fitnessübung: Dehnung für die Hüfte

Fitnesstrainerin Aurelia Damann zeigt eine entspannende Dehnung für die Hüfte

