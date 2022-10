Wie Personalpronomen zum Politikum werden

Er, sie, es … Mit den grammatischen Eigenschaften von Personalpronomen haben sich die allermeisten Leute wohl zuletzt bewusst im Deutschunterricht befasst. Sie geben das Geschlecht wieder. Doch für non-binäre Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen, gibt es bisher keine festgelegten Pronomen. Viele greifen zu „they/them“, um ihre Identität auszudrücken – oder entscheiden sich für ein selbstgewähltes Pronom. So wie der frischgekürte Gewinner des Deutschen Buchpreises: Kim de L'Horizon aus der Schweiz definiert sich als non-binär. Im Instagram-Profil steht: „keine pronomen oder dey/dem“.

Sprachschützern treibt das die Zornesröte ins Gesicht, sie schimpfen dann über die Verhunzung der deutschen Sprache und Genderwahn. Aber gerade der jüngeren Generation ist es wichtig, unterschiedliche Identitätskonzepte beschreiben zu können.

Grammatik im Wandel?

In Bielefeld haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem nur scheinbar unscheinbaren Personalpronomen jetzt eine ganze Konferenz gewidmet. „Es ist eigentlich eine unauffällige Wortgruppe. Aber sehr, sehr bedeutsam“, sagt Mona Körte, Professorin für Literaturwissenschaft und Organisatorin der Tagung mit dem Titel „Personalpronomen: Grammatik im Wandel?“. Die Wörter seien gerade „hochgradig politisch aufgeladen“, so Körte.

Haben die Gender-Aktivisten jetzt auch noch den Deutschen Buchpreis gekapert? Solche Kommentare erhielt die nicht-binäre Person Kim de l'Horizon

So sieht es auch Tomke König, Professorin für Geschlechtersoziologie. „Die Anforderungen, dem Zwang zu genügen, sich in die binäre Ordnung einzufügen – das wird von vielen Menschen verstärkt als Zumutung erlebt“, sagte sie auf der Tagung und ergänzte: „Je vielfältiger die geschlechtlichen Lebensweisen würden, umso lauter werde auch die Kritik an der alten binär-hierarchischen Ordnung.“

Im Englischen hat sich für nicht-binäre Menschen „them/they“ etabliert, auf Deutsch allerdings gibt es bislang kaum adäquate Anreden abseits der männlichen und weiblichen Formen, die allgemein verständlich sind. „Ich beobachte, dass sich eher das Nennen des Namens durchsetzt“, sagt König. „Und das finde ich eine sehr gute Lösung, weil wir dann keine neuen Worte erfinden müssen.“

Ein Beispielsatz dazu wäre: „Steffi putzt sich die Zähne, bevor Steffi ins Bett geht.“ Das mag idiomatisch nicht schön klingen, aber wichtiger sei, dass niemand diskriminiert werde, findet König. Es gehe um den respektvollen Umgang miteinander.

Geschlechteridentität respektieren

Das sehen viel junge Menschen wohl ebenfalls so. Denn in sozialen Medien geben mittlerweile nicht nur nicht-binäre Menschen, sondern auch sogenannte „Cisgender“ in den Signaturen ihre Pronomen an. „Cisgender“ sind Menschen bei denen das bei der Geburt festgestellte Geschlecht mit der später entwickelten Identität übereinstimmt - und die sich dann etwa als „she/her“ oder „sie/ihr“ definieren. Sie wollen damit zeigen, dass sie die Geschlechtsidentität anderer respektieren. So soll von Nicht-Binären der Druck genommen werden, sich immer wieder erklären zu müssen.

Queere Menschen wollen ihre Identität ausleben und respektiert werden

Das Thema zu kontextualisieren und zu historisieren, tue der politischen Debatte gut, ist sich Körte sicher. In der politischen Debatte spiele Wissenschaft bisher kaum eine Rolle, sagt sie. „Unsere Tagung ist ein Ansatz, ein Versuch in diese Richtung.“ Interessant sei, dass „die Wissenschaft bei den Pronomen nicht einhegt und befriedet, sondern sie macht deutlich, dass sie in ihrer Variabilität, ihren Schattierungen und Nuancen schon sehr lange ein Thema sind.“

suc/sts (dpa, Universität Bielefeld)