 Wie oft essen Sie vegan?  

Veganer Käse aus der Schweiz. Was sich viele Käseliebhaber absolut nicht vorstellen können - Käse ohne Milch (!) - produzieren in der Schweiz gleich mehrere Unternehmen. Sie stellen Käse-Alternativen her, die Basis bilden oft Cashewnüsse. Heraus kommen Klassiker wie Ziegenkäse, Camembert oder Gruyère-Hartkäse – aber eben vegan. Nicht nur ausschließlich vegan lebende Kunden schätzen den Käse. Auch immer mehr „Flexitarier“ kaufen ihn. Sie möchten zwar etwas verändern und klimabewusster essen, aber nicht komplett auf tierische Produkte wie Fisch, Eier oder Honig verzichten.

