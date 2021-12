Wie nachhaltig ist Windkraft?

Zusammen mit Photovoltaik soll Windkraft der Hauptträger der globalen Energieversorgung werden. Strom aus Wind ist bei der Erzeugung CO2-frei, aus ihm können Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe wie Kerosin und Diesel klimafreundlich hergestellt werden. Sonne und Wind gibt es reichlich, der globale Energiebedarf ließe sich damit mehrfach decken. Die Aussichten für die Energiewende sind also gut. Doch wie steht es um das Recycling der Anlagen, Artenschutz und Klimabilanz?

Welche Klimabilanz hat Windkraft?

Der Bau von Windkraftanlagen verbraucht viel Energie, vor allem die Herstellung der Stahltürme und der Betonfundamente. Laut Umweltbundesamt (UBA) erzeugen Windräder in 2,5 bis 11 Monaten Betrieb die Energiemenge, die zu ihrer Herstellung erforderlich war. Im Schnitt laufen Windräder etwa 25 Jahre, in der Zeit wird 40 Mal mehr Energie erzeugt als für Herstellung, Nutzung und Entsorgung der Anlage nötig sind.

Faszination Windkraft Mit Surfwind zu Gold Über 90 Kilometer schnell können Windsurfer heute übers Wasser gleiten. Dazu braucht es Kraft, Technik, eine gute Ausrüstung und viel Wind. Hier bei den olympischen Spielen in Tokio holt der niederländische Windsurfer Kiran Badloe die Goldmedaille.

Faszination Windkraft Skitour mit Drachenkraft In Novosibirsk (Russland) sind die Bedingungen für Snow-kiting perfekt. Mit dem Lenkdrachen kommt man hier schnell voran, denn die kalten Winter bieten riesige zugefrorene Flächen und der Wind weht kräftig. Der Geschwindigkeitsrekord liegt bei 111 Kilometer pro Stunde.

Faszination Windkraft Rasende Segelwagen Im Sitzen über den Strand flitzen - das geht mit Segelwagen wie hier auf der Insel Norderney. Für Eisflächen gibt es sie auch mit Kufen. Im historischen China gab es solche Wagen laut Überlieferungen schon im 6. Jahrhundert und in Europa ab dem 17. Jahrhundert. Der schnellste Segelwagen-Pilot ist bisher Richard Jenkins, er fuhr 2009 auf einem Salzsee in Nevada, USA mit 203 km/h Weltrekord.

Faszination Windkraft Klimayacht über den Atlantik Mit der emissionsfreien Rennyacht "Malizia" segelte Greta Thunberg 2019 über den Atlantik. 14 Tage brauchte die damals 16-Jähige für die mehr als 5300 Kilometer von Plymouth in England bis nach New York, USA. Die Klimaaktivistin setzte damit ein Zeichen für CO2-freies Reisen Elektrische Energie wird an Bord der "Malizia" mit Solarpaneelen und Unterwasserturbinen erzeugt.

Faszination Windkraft Berühmte Mühlen in Spanien Mit solchen Windmühlen kämpfte der tragikomische Held des berühmten Ritterromans Don Quijote: Sinnbild für einen vergeblichen Kampf gegen eingebildete Gegner. Im 16. Jahrhundert gab es besonders viele Mühlen im windreichen Kastillien-La Mancha in Zentralspanien. Die Flügel waren mit Segeltuch bespannt und trieben Getreide-Mahlwerke für Mehl an.

Faszination Windkraft Wasserpumpen als Weltkulturerbe Diese Windanlagen in der Nähe von Rotterdam (Niederlande) sind Meisterwerke der Technik. Sie wurden im 18. Jahrhundert gebaut, um durch Pumpen tiefliegendes Land zu entwässern. Dort konnte Landwirtschaft betrieben werden, der Wohlstand wuchs. Heute sind diese Windpumpen UNESCO Weltkulturerbe. Die meisten der über 1000 Windmühlen in den Niederlanden drehen sich übrigens links herum.

Faszination Windkraft Wiege der modernen Windkraft Hier in Palm Springs (Kalifornien) begann ab 1980 die moderne Stromerzeugung mit Wind. Tausende der dreiflügligen Anlagen wurden gebaut. Die Veteranen der modernen Technik ziehen bis heute Touristen an. Sie hatten eine vergleichsweise kleine Leistung von nur 25 Kilowatt, heute produzieren Windräder 500 Mal mehr. Auch in Deutschland und Dänemark startete ab den 80er Jahren die Windkraft durch.

Faszination Windkraft Selfie mit Windrad Touristen fotografieren sich mit den Windanlagen eines Windparks in Guangxi, China. Wie kein anderes Land weltweit treibt China die Windkraft seit Jahren voran, 2020 wurden hier Anlagen mit einer Kapazität von 53 Gigawatt neu errichtet.

Faszination Windkraft Forschung für schwimmende Türme Schwimmende Windtechnik ermöglicht den Bau von Anlagen auch bei großer Wassertiefe. Diese Modellanlage in der Ostsee mit zwei Rotoren ist 18 Meter hoch. In Originalgröße soll die Anlage 180 Meter hoch werden und 15.000 Kilowatt Leistung haben. Energiekonzerne investieren kräftig in die Technik und forschen. 2022 soll die erste Großanlage vor der chinesischen Küste getestet werden.

Faszination Windkraft Autonom mit "Kleinwind" Die Stromerzeugung mit Kleinwindanlagen ist heute zwar etwas teurer als mit Solarmodulen. Trotzdem sind solche Anlagen manchmal sinnvoll, vor allem in Kombination mit Solarmodul und Batterie. Dann sind teure Stromleitung überflüssig und der Strom wird gleich vor Ort erzeugt. Diese Anlage steht am Flußufer der Millionenstadt Xianghang in China.

Faszination Windkraft Ästhetische Stromerzeugung Ein Blickfang sind diese Windanlagen am Hamburger Hafen. Drei geschwungene Rotorblätter drehen sich um die eigene Achse und produzieren so Strom. Bei dieser Technik geht allerdings etwas Energie verloren, da immer ein Rotorblatt gegen den Wind steht. Das macht solche Anlagen weniger effizient. Die außergewöhnliche Form dieser Windturbine wirkt jedoch wie ein Kunstwerk.

Faszination Windkraft Strom mit Lenkdrachen Lenkdrachen können Sportler und Schiffe ziehen. Doch dieser hier in Norddeutschland macht Strom. Während der Drache aufsteigt, erzeugt der Zug des Seils an einer Winde per Generator Strom. Oben wird der Drache aus dem Wind gedreht und wieder heruntergeholt, beim nächsten Aufstieg erzeugt er wieder Strom. Erprobt wird die Technik in Kooperation mit Europas größtem Kohlekonzern RWE.

Faszination Windkraft Ende und Aufbruch Die Kohlekraft prägte die letzten 200 Jahre, doch der Klimawandel erfordert ein schnelles Ende fossiler Energieerzeugung. Einige Länder sind aus der Kohle bereits ausgestiegen, Deutschland will bis 2030 folgen. Der Strombedarf soll vor allem mit Solar- und Windkraft gedeckt werden. Autorin/Autor: Gero Rueter



Besonders die Produktion von Stahl und Zement setzen viel CO2 frei. Diese sogenannten Vorkettenemissionen werden bei der Gesamtbilanz einer Windkraftanlage bis zum Rückbau mit eingerechnet. Eine heute neu gebaute Anlage an Land (onshore) verursacht laut UBA rund neun Gramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde (kWh) Strom, bei einer neuen Offshore-Anlage im Meer sind es sieben Gramm CO2 pro kWh.

Im Vergleich zu anderen Technologien schneidet die Windkraft in der Klimabilanz sehr gut ab. Nur die Wasserkraft schneidet mit vier Gramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde noch besser ab, bei einer Photovoltaikanlage sind es 33 Gramm CO2 pro kWh.

Strom aus Erdgas verursacht im Vergleich dazu 442 Gramm CO2 pro kWh, bei Steinkohle sind es 864 Gramm, bei Braunkohle 1034 Gramm CO2. Und bei Atomenergie entstehen beim Kraftwerksbau, Betrieb und Uranabbau laut Studie im Auftrag der globalen Anti-Atombewegung WISE rund 117 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom.

Was lässt sich recyceln?

Windstrom ist in den letzten drei Jahrzehnten immer wichtiger geworden. So wurden 1991 in Deutschland nur rund 50 Windräder mit jeweils ca. 100 Kilowatt Leistung aufgebaut. 2001 kamen schon 2000 neue Windräder mit je 1300 KW jährlich dazu. Werden sie gut gewartet, können solche Kleinanlagen über 30 Jahre Strom erzeugen. Derartige Windräder stehen inzwischen in vielen Ländern.

Weil sie so lange laufen, wurden bisher nur wenige der älteren Anlagen entsorgt, doch Mitte des Jahrhunderts müssen vermutlich jedes Jahr bis zu 50.000 von ihnen abgebaut werden, weil sie zu alt werden und neuere Anlagen viel mehr Strom erzeugen. Die Hauptbestandteile von Windanlagen sind Beton (Fundament), Stahl (Turm und Getriebe) sowie ein Verbund aus Kunststoff mit Glas- oder Karbonfasern in den Rotorblättern. Der Beton kann zerkleinert und als Betonsplitt beim Straßenbau genutzt werden. Der wertvolle Stahl wird zu neuem Stahl recycelt. Auch andere wertvolle Metalle wie Kupfer und Aluminium können wiederverwertet werden.

Schwieriger ist das bei den Rotorblättern aus den stabilen, leichten Verbundkunststoffen. Bisher landen alte Rotorblätter in den USA auf Deponien, in Europa zumeist zerkleinert als Ersatzbrennstoff in Zementöfen und Müllverbrennungsanlagen.

Die Trennung von Fasern und Kunststoff ist mittels Hitze möglich - das Verfahren wird Pyrolyse genannt. Dabei wird der Kunststoff verbrannt, die anderen Fasern können wiederverwertet werden. Eine weitere Methode ist die chemische Trennung der Stoffe. Einfacher wird das, wenn das Recycling schon bei der Produktion der Rotorblättern bedacht wird.

Rotorblattfertigung in Dänemark: Zunehmend sollen die "Flügel" von Windkraftanlagen so gebaut sein, dass sie später leicht zu recyceln sind

Die ersten recycelbaren Rotorblätter für große Offshore-Anlagen werden derzeit in Dänemark hergestellt. Ab 2030 will der Anlagenbauer Siemens Gamesa nur noch recycelbare Rotorblätter verkaufen, ab 2040 seine Windkraftanlagen komplett klimaneutral produzieren.

Hilft Windkraft beim Artenschutz?

Insgesamt hilft ein schneller Ausbau der Windkraft, den CO2-Ausstoß zu senken und damit die Erderhitzung und den Artenschwund zu verlangsamen. Naturschützer fordern aber, dass Windanlagen weder in Naturschutzgebieten errichtet werden, noch an Rastplätzen von Zugvögeln, um die Tiere nicht zu gefährden.

Immer mehr große Windanlagen werden zudem mit Kameras und Softwaretechnik ausgestattet, die Kollisionen mit Vögeln vermeiden sollen und die Anlagen abschalten, wenn ihnen die Tiere zu nahe kommen.

Störend für Wale, Robben und Fische waren in der Vergangenheit auch die lauten Arbeiten auf dem Meeresgrund für die Fundamente von Offshore-Anlagen. Technisch wurde das Problem jedoch inzwischen weitgehend gelöst: Ein Ring von kleinen Luftblasen während dieser sogenannten Rammarbeiten dämpft nun diesen Schall auf ein Zehntel.

Wenn sie stehen, können Windparks im Meer sogar positiv für Meerestiere wirken. Denn diese Zonen eignen sich nicht mehr für die Schleppnetz-Fischerei, die Fischbestände können sich erholen. Zudem siedeln Muscheln an den Fundamenten.

Weniger Wind durch Erderhitzung?

Im heißen Sommer ist es oft windstill, dafür gibt es im Herbst und Winter vielerorts Stürme. Doch das heißt nicht, dass die Windkraft durch den Klimawandel gefährdet ist. Laut derzeitigem Forschungsstand wird sich der Wind insgesamt weltweit in den nächsten Jahrzehnten durch die Temperaturerhöhungen nicht wesentlich verringern. Zwar verlangsamt sich der Jetstream in acht bis zwölf Kilometern Höhe durch die globale Erhitzung, doch das hat nach bisherigem Kenntnisstand übers Jahr gerechnet keine Relevanz für den Ertrag von Windkraftanlagen.

Allerdings wird sich der Windertrag wegen der steigenden Temperaturen wird je nach Jahreszeit leicht verändern: Voraussichtlich gibt es künftig in den Wintermonaten mehr Wind als heute, im Sommer dafür weniger.