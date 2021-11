Made in Germany

Wie man Socken aus CO2 macht

Einige Unternehmen stellen aus CO2 zum Beispiel Textilstoffe her, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aber ist das wirklich hilfreich? Was steckt hinter der ausgefallenen Technologie, und was bedeutet das für die Zukunft unseres Planeten?